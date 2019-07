Så många har superstjärnorna haft sex med

Sex är för vissa något privat medan andra är mer avslappnade kring att prata om det, däribland några av våra största stjärnor:

1. Mariah Carey

Låt oss börja med sångerskan som gjort allas favorit jullåt "All I Want For Christmas Is You". Men Mariah Carey står inte bara på scen och tar vackra toner – ibland gör hon även sängvalsen. Enligt henne själv har hon dock inte utforskat fältet så mycket, närmare bestämt har hon legat med fem personer.

– Jag är ganska pryd faktiskt, i alla fall jämfört med andra i branschen, sa sångerskan till Cosmopolitan tidigare i år.

Bildkälla: Jordan Strauss/AP

2. Lamar Odom

Näst på tur är NBA-basketspelaren som också haft ett struligt äktenskap med Khloé Kardashian – bland annat på grund av sitt sexmissbruk. Lamar Odom avslöjade i sin bok "Darkness to Light" att han haft sex med mer än 2000 kvinnor, däribland oräknebart antal strippor.

Bildkälla: Richard Shotwell/AP

3. Charlie Sheen

Även skådespelaren känd från tv-serien "Two and a Half Men" har legat i, bokstavligt talat alltså. Till tidningen Maxim avslöjar Charlie Sheen att han legat med minst 5000 kvinnor, rapporterar New York Post. Han tillägger även att han har en förkärlek för trekanter.

Bildkälla: Vianney Le Caer/AP

4. Linsday Lohan

Superstjärnan som vi för evigt kommer att förknippa med "Mean Girls". Lindsay Lohan skrev för några år sen en "sexlista" med 36 namn på de personer som hon legat med. En lista som sedan 2014 läcktes till allmänheten, något hon diskuterade i en intervju med Daily Mail.

Bildkälla: Andy Kropa/AP

5. Mick Jagger

Rocklegenden som tog 60-talet med storm – både musikmässigt och sexuellt. Författaren till Mick Jaggers självbiografi uppger att stjärnan uppskattningsvis har legat med 4000 kvinnor, och även några män.

– Mick själv sa vid en tidpunkt att "alla vet att alla är lite bisexuella", säger författaren till tidningen Extra.

Bildkälla: Victoria Will/AP

Läs även: Här är superstjärnorna som har haft drogproblem.