Åsa Vesterlund om botoxen : ”Nästa dag har löshåret trillat av”

Jubileumssäsongen av Svenska Hollywoodfruar är i full gång och vi får bland annat följa veteranen Åsa Vesterlund.

När Nyheter24 träffade Åsa Vesterlund på pressträffen för programmet sa hon att den nya säsongen kommer att bli den bästa säsongen hittills.

– När jag och Gunilla är med blir det alltid drama. Så jag tror inte att det här blir en drama-free season, säger Åsa Vesterlund till Nyheter24.

Och vi har ju minst sagt bjudits på rejäla doser dramatik när Åsa har medverkat i Svenska Hollywoodfruar. Men hon menar att folk kan ha en lite felaktig bild av henne.

– Många säger ”men du är ju faktiskt trevlig” när de träffar mig, jag vet inte om folk är rädda för mig eller nåt. Det kanske beror på att jag är så ärlig, säger Åsa.

"Hon älskar botox"

Hon berättar även att många tror att hon har gift sig rikt och inte gör något på dagarna.

– När folk väl får en uppfattning av en är det svårt att ändra, folk du vet ”hon älskar botox”, men vem gör inte det?

Åsa säger att varenda en gör botox.

– Get over it, jätte-yesterday. Jag vaknar i alla fall upp utan rynkor. Det är jättekonstigt med folk som kommer med löshår, lösögonfransar, smink, push up-bh, spanx och nästa morgon när de vaknar upp så har löshåret och ögonfransarna trillat av och är en helt ny människa.

Åsa Vesterlund är öppen med att hon använder botox. Bildkälla: Stella pictures

Att vakna upp utan rynkor ser Åsa som en av de stora fördelarna med att använda botox.

– Jag vaknar i alla fall upp och ser likadan ut.

Hur ser du generellt på skönhetsingrepp?

– Jag tycker att var och en får göra precis som de vill. Folk tror att man har dåligt självförtroende bara för att man går och fixar sig. Så är det inte i mitt fall, det är inget fel på mitt självförtroende.

Se Nyheter24:s intervju med Åsa Vesterlund i klippet ovan!

