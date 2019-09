Kim Kardashian visade hela härligheten på väg ut från restaurangen

Kim Kardashian West, 38, är minst sagt van att visa "what her mama and doctor gave her".

Flera gånger har hon poserat spritt språngande naken i magasin och hennes Instagram kryllar av lättklädda bilder. 2014 krossade hon internet med sitt omslag för "Paper Magazine" vilket skulle komma att bli ett omslag som eftervärlden fortfarande pratar om.

Kim krossade nätet med sitt omslag för Paper Magazine. Bildkälla: Twitter

Men det är inte bara i tidningar och på sociala medier som Kim chockar fansen. Utan även till vardags.

Tidigare i veckan var hon ute och åt på restaurang tillsammans med några vänner i New York. Kim hade svarta byxor samt en tillhörande topp som var ordentligt transparent. Vilket fotograferna sannerligen tog till vara på.

Kim lämnar Milos restaurang tillsammans med en vän. Bildkälla: Stella Picture