Robin Johansson om nyktra livet: "Var nära på att bli mördad"

Robin Johansson, 25, gjorde sig känd 2017 när han stegade in i en av de mest skandalomsusade säsongerna av Ex on the beach Sverige.

Efter sin medverkan var Robin tillsammans med Julia Markham (som han träffade inne i EOTB) i dryga ett år och under tiden hann paret släppa en rad kontroversiella videos på Youtube.

Efter att profilerna gjort slut medverkade Robin i norska Paradise Hotel där det festades loss ordentligt både under och efter inspelningen då profilerna åker ut på barturneér.

Mellan all fest, uppbrott och kaos hände någonting väldigt traumatiskt.

I februari 2018 blev Robin attackerad av flera för honom okända personer.

Han var tillsammans med sin lillebror på en bar på Södermalm i Stockholm när hans lillebror hamnade i bråk med en grupp killar.

– Det var någonting min lillebror sa som gjorde dom arga. De började slå mot honom men jag ställde mig emellan för att de inte skulle träffa honom, berättade Robin i en Youtubevideo.

– Det gick så fort. Jag känner ett stick till i låret så jag slog bort kniven med händerna, men då skar jag mig i händerna. Jag försökte skydda hjärta och lungor för att inte dö.

Robin flyttade ifrån Stockholm efter attacken. Bildkälla: Privat

Han blev knivhuggen sju gånger. Tre gånger i låret, två på fingrarna, ett i handleden och ett hugg i revbenen. Han förlorade mycket blod men plötsligt fick han hjälp hjälp av några inne på en restaurang och kunde föras till sjukhus där han sammanlagt fick sy 44 stygn.

Berättar om det nya livet

Efter ett långt uppbehåll på sin Youtubekanal är Robin nu tillbaka och berättar om den svåra tiden med mycket droger, alkohol och destruktivt leverne.

– Jag har ju aldrig berättat sanningen. Jag är 25 år idag. Sen jag var 13 år har jag supit hela tiden. Sen jag var 18 har jag rökt weed nästan varje dag. Har nästan bara vänner som festar hela tiden. Jag har jobbat med att tjäna pengar och dricka alkohol på Rhodos och Magaluf. Och där super man ju i flera månader i sträck. Med detta har det kommit massor av konsekvenser, berättar Robin.

Robin berättar att han nu ska göra allt han kan för att hålla sig nykter. Bildkälla: Youtube

– Nu måste jag göra någonting drastiskt för nu är jag livrädd. Jag har börjat vlogga och börjat träna nu för jag vill att ni ska följa med mig på det här. Jag har slutat med alkohol och droger nu och ska försöka äta sunt. Jag är livrädd nu över att folk inte kommer att vilja umgås med mig för att jag inte dricker, tillägger han.

Robin berättar vidare att han varit med om en rad olika händelser – mycket på grund av droger och alkohol.

– Jag har hamnat i fyllecell 12 gånger, blev av med körkortet för att jag blev full, jag har fått näsan knäckt, jag har haft fotboja, nästan blivit mördad, jag har sovit i fyllecell säkert 12 gånger och blivit pepparsprayad. Detta på grund av alkohol och skit, säger Robin.

Nu stöttas han av sina följare som överöser honom med peppande ord i kommentarsfältet.