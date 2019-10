Det var tidigare i år som Khloé Kardashian, 35, och hennes syster Kourtney, 40, åkte på en tjejresa till Turks & Caicos i Västindien. Med på semestern var även systrarnas kompisar Larsa Pippen, tvillingsystrarna Haqq och Steph Shep.

Men det var inte bara sol, bad och iskalla drinkar på agendan. Det blev även ett stormigt bråk mellan Khloé och hennes vänner.

I en trailer för "Keeping Up With The Kardashians" så visas delar av tjafset, skriver Mirror.

Khloé Kardashian fick en redig utskällning av sina bästa kompisar. Bildkälla: E!/Keeping up with the Kardashians

– Har du ett problem? Om du har det så säg det bara, hörs Khloé skrika på en av sina kompisar.



Då sätter en av Khloés vänner ner foten.

– Du beter dig som en galning som kommer in här som en psykopat, skriker vännen på Khloé.

Tjejerna verkar ha blivit vänner senare, för i ett klipp hörs Khloé sedan säga att "det är precis så här en tjejresa ska vara".