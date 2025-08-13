Få ut 5 000 i månaden – så mycket måste du spara

Att investera pengar på börsen kan medföra risker. Skulle du lyckas kan det dock ge en hel del guldkant på tillvaron – inte minst på sikt.

Att spara pengar på börsen kan vara ett sätt att försöka dryga ut bufferten, spara till drömresan eller för att skapa en ekonomiskt trygg framtid till ålderns höst. Samtidigt som det aldrig är några garantier förenade med att investera på börsen så finns möjligheten för att få en god avkastning – beroende på sparform.

"40-60 kronor låter kanske inte mycket..."

Privatekonomen Felicia Schön redogör på Avanzabloggen att det faktiskt är möjligt att på sikt bli ekonomiskt oberoende genom att bygga upp ett kapital på börsen. Hon redogör för att det vanligaste tillvägagångssättet är att skapa och bygga en sparportfölj baserad på strategiska placeringar utifrån potentiell utdelning.

Enligt Schön är uthållighet nyckeln och att satsa på ett sparande som kan generera en realistisk avkastning på fyra till sex procent.

"40-60 kronor låter kanske inte mycket för världen men man ska ju börja någonstans. Om du månadssparar 1 000 kronor varje månad är den förväntade utdelningen efter ett år ju 4-6 procent av 12 000 kronor, vilket istället är några hundralappar. Skulle du istället öka månadssparandet till 10 000 kronor i månaden så är den årliga utdelningen istället tusenlappar. Väljer du att återinvestera utdelningen tillsvidare bygger det på kapitalet som sedan ger ytterligare utdelning – och skapandet av din passiva inkomst är igång", skriver hon på Avanzabloggen.

Så kan du lyckas med sparandet

Utifrån förutsättningen att avkastningen genereras, vilket aldrig är garanterat, skiljer sig det totala sparandet avsevärt beroende på hur mycket du kan avvara varje månad.

Låt säga att du vill spara pengar för att ta ut en summa årligen, desto mer du vill ha ut desto mer måste du spara ihop.

"Vill du ha den passiva inkomsten som en guldkant på vardagen eller vill du helt sluta jobba?", undrar hon.

Det krävs för att få ut 5 000 kronor varje månad – från sparkontot

Önskar du lyckas med sparandet och på sikt få ut 30 000 kronor varje månad utifrån en direktavkastning på sex procent av ditt totala kapital? Då krävs det att du sparar ihop sex miljoner kronor. Skulle direktavkastningen istället endast landa på tre procent, då fördubblas det du måste spara ihop till 12 miljoner.

Vill du däremot ha lite extra guldkant på tillvaron och gläds åt att ta ut 5 000 kronor per månad, med en förväntad direktavkastning på fem procent – då krävs det att du sparar ihop 1,2 miljoner kronor.