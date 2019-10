Robin Bengtsson förbannad inne på Rusta: ”Stulit min låt”

Det var i helgen som Mellovinnaren Robin Bengtsson, 29, gjorde en chockerande upptäckt.

Han stod inne på varuhuset Rusta och hörde ett intro som lät exakt som en gammal låt som han skrivit. Sedan hörde han sin egen röst strömma ut från högtalarna.

Det märkliga var bara att låten aldrig hade släppts…

”Men vänta nu, det är ju för fan jag som sjunger? Den demo som jag och Herman Gardarfve skrev på en dag typ 2013 och som aldrig släppts. En ”endags-slask” med samma text i vers 1 och 2 och hitte-på text i refrängen haha!”, skriver Robin Bengtsson på Facebook.

Robin Bengtsson blev förbannad när han insåg att någon stulit hans låt. Bildkälla: Stella pictures

Skivbolag i Filippinerna

Robin lyckades sedan hitta låtnamn och artist genom tjänsten Shazam. Det visade sig att låten var släppt under ett för honom okänt artistnamn på ett skivbolag i Filippinerna.

”De måste ju fått åtkomst till låten via antingen mitt förlag eller dåvarande label. Verkar vara med på ett album som heter ”Songs for my wedding” som är släppt där borta. Blir spännande att följa upp detta”, skriver Robin.

”Man blir ju förbannad”

Robin verkar å ena sidan tycka att det hela var komiskt, samtidigt som han blev arg över att någon faktiskt stulit hans låt.

”Tror inte de har blivit stenrika på den här låten men man blir ju förbannad när någon stjäl ens arbete??”, skriver han.

Om Robin får fatt på tjuven återstår att se.