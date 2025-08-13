Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ica

Kaos på Ica Maxi – pensionärerna rasar

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 11:00
Bilder på tomma butikshyllor och en Ica Maxi-entré.
Pensionärerna rasar – kaos på Ica Maxi. Foto: Pontus Lundahl/TT/Tomas Oneborg/SvD/TT

Pensionärerna rasar på en Ica Maxi-butik och menar att det skulle råda kaos. Nu svarar butiken på kritiken de fått av de äldre.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Ica, Kunder, Pensionär

En pensionär har skrivit en insändare till Kungälvs-Posten och uttrycker stor kritik till Ica Maxi i Kungälv. Pensionären menar att det under tisdagarna ofta är stökigt i butiken och fullt med kartonger.

LÄS MER: Älskat kafé stänger för gott – personalen behöver semester

Kaos på Ica Maxi 

Det är just på tisdagar som pensionärerna får rabatt och många kommer ofta tidigt till butiken för att ta del av dessa. 

"Överallt ligger det kartonger och personal som fyller på hyllor och personal som kör runt med vagnar och packar till hemleveranser. Och mitt uppe i allt är det väldigt många hyllor som gapar helt tomma, jag får djupdyka ner i ouppackade korgar för att hitta det pålägg jag söker.", skriver pensionären i sin insändare.

Annons

Pensionären menar att det är kaos i butiken, något som flera andra äldre kunder ska hålla med om, och inte lätt att ta sig runt på grund av allt bråte.

LÄS MER: Kundernas chockupptäckt på Ica: "Respektlöst"

Pensionärens önskemål – rabatt varje dag

Anledningen till kaoset på morgonen ska vara att det kommer varuleveranser sent på morgonen, vilket gör att personalen måste plocka upp varorna när butiken redan öppnat.

Den upprörda pensionären anser att Ica Maxi-butiken borde byta dag för pensionärsrabatten till senare i veckan eller införa två dagar med pensionärsrabatt.

Annons

"För att sprida ut oss alla gråhåriga en aning. Kanske till och med låta pensionärerna få rabatt alla veckans fem dagar?", skriver pensionären i Kungälvs-Posten.

LÄS MER: Flera till sjukhus efter att ha ätit Dubaichoklad

Ica Maxi efter kritiken: "Vi beklagar detta"

När Nyheter24 kommer i kontakt med den berörda butiken svarar det att de är tacksamma för alla  förbättringsförslag och är medvetna om att det kan vara stökigt på tisdagsmornarna.

– Vi är tacksamma för alla de förbättringsförslag som kungälvsborna ger oss. Vi är också glada att vår butik och våra låga priser är uppskattade och att vår försäljning på kort tid har ökat med 50 procent. Under sommaren har vi tyvärr drabbats av en del leveransförseningar vilket gjort att hyllorna inte alltid har kunnat fyllas på i tid. Vi beklagar detta, säger Johannes Larson på Maxi Ica Stormarknad i Kungälv till Nyheter24.

LÄS MER: Postnords förändring i augusti 2025 – det försvinner helt

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
13:54
Nyheter
/ Inrikes

Förlängt stopp på Oskarshamns kärnkraftverk

Idag
13:38
Nyheter
/ Inrikes

Misstänkt skottlossning i västra Stockholm

Idag
13:30
Nyheter
/ Inrikes

Starka reaktioner på Cloettas godisnyhet: "För fasen"

Idag
12:30
Nyheter
/ Inrikes

Varning till bankomat-användare: Tjuvar slår till här

Idag
11:20
Nyheter
/ Inrikes

Senior? Då kan du spara 2 700 när du går till tandläkaren

Idag
11:00
Nyheter
/ Inrikes

Kaos på Ica Maxi – pensionärerna rasar

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons