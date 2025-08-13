En pensionär har skrivit en insändare till Kungälvs-Posten och uttrycker stor kritik till Ica Maxi i Kungälv. Pensionären menar att det under tisdagarna ofta är stökigt i butiken och fullt med kartonger.
Kaos på Ica Maxi
Det är just på tisdagar som pensionärerna får rabatt och många kommer ofta tidigt till butiken för att ta del av dessa.
"Överallt ligger det kartonger och personal som fyller på hyllor och personal som kör runt med vagnar och packar till hemleveranser. Och mitt uppe i allt är det väldigt många hyllor som gapar helt tomma, jag får djupdyka ner i ouppackade korgar för att hitta det pålägg jag söker.", skriver pensionären i sin insändare.
Pensionären menar att det är kaos i butiken, något som flera andra äldre kunder ska hålla med om, och inte lätt att ta sig runt på grund av allt bråte.
Pensionärens önskemål – rabatt varje dag
Anledningen till kaoset på morgonen ska vara att det kommer varuleveranser sent på morgonen, vilket gör att personalen måste plocka upp varorna när butiken redan öppnat.
Den upprörda pensionären anser att Ica Maxi-butiken borde byta dag för pensionärsrabatten till senare i veckan eller införa två dagar med pensionärsrabatt.
"För att sprida ut oss alla gråhåriga en aning. Kanske till och med låta pensionärerna få rabatt alla veckans fem dagar?", skriver pensionären i Kungälvs-Posten.
Ica Maxi efter kritiken: "Vi beklagar detta"
När Nyheter24 kommer i kontakt med den berörda butiken svarar det att de är tacksamma för alla förbättringsförslag och är medvetna om att det kan vara stökigt på tisdagsmornarna.
– Vi är tacksamma för alla de förbättringsförslag som kungälvsborna ger oss. Vi är också glada att vår butik och våra låga priser är uppskattade och att vår försäljning på kort tid har ökat med 50 procent. Under sommaren har vi tyvärr drabbats av en del leveransförseningar vilket gjort att hyllorna inte alltid har kunnat fyllas på i tid. Vi beklagar detta, säger Johannes Larson på Maxi Ica Stormarknad i Kungälv till Nyheter24.