Känner du igen Armin Coric i Paradise Hotel? Det är inte så konstigt

Från första sekunden sedan årets säsong startade så har det hänt så otroligt oväntade, väntade, magstarka, roliga och chockerande saker. Deltagarna kastar ut varandra med huvudet före, vandaliserar rum, har sex i alla hörn och kanter på hotellet, paktar, blir kära, blir olyckligt kära, alla hånglar med alla och lever verkligen efter djungelns lag där inne.

Hela PH-steken vände dock på sig när Nina Glimsell förra veckan stegade in och rörde om ytterligare i grytan. Ninas ex Marcelo Peña hade någon månad innan gjort slut med henne för att åka och spela in årets säsong. Nina fick förfrågan att åka iväg och delta hon också – och sagt och gjort så gjorde hon det.

Men ytterligare ett välkänt ansikte stegar nu in på hotellet. Nämligen Armin Coric.

Armin Coric. Bildkälla: TV3

Armin är känd både från Instagram och Youtube och har synts både i andra profilers videos samt på sin egen kanal. Han hyllas ofta på sina kanaler på grund av sin humor och härliga attityd.

Armin tillsammans med Lisa Anckarman. Bildkälla: Youtube

Han är nära vän med Lisa Anckarman och arbetar idag tillsammans med Antonija Mandir som båda också är kända influensers och Youtubers.

Men nu får vi alltså även se honom i Paradise Hotels slutskede vilket kommer att bli minst sagt händelserikt och spännande.