Därför är Armin Coric och Nina Glimsell inte vänner idag

Från första sekunden sedan årets säsong startade så har det hänt så otroligt oväntade, väntade, magstarka, roliga och chockerande saker. Deltagarna kastar ut varandra med huvudet före, vandaliserar rum, har sex i alla hörn och kanter på hotellet, paktar, blir kära, blir olyckligt kära, alla hånglar med alla och lever verkligen efter djungelns lag där inne.

Hela PH-steken vände dock på sig när Nina Glimsell förra veckan stegade in och rörde om ytterligare i grytan. Ninas ex Marcelo Peña hade någon månad innan gjort slut med henne för att åka och spela in årets säsong. Nina fick förfrågan att åka iväg och delta hon också – och sagt och gjort så gjorde hon det.

Men ytterligare ett välkänt ansikte stegade i veckan in på hotellet. Nämligen Armin Coric.

Armin och Nina umgås idag inte. Bildkälla: Viafree/Stella Pictures

Det tittarna snabbt fick reda på är att Nina och Armin var väldigt nära vänner innan de klev in på hotellet. Men när de sedan kom hem förändrades allt.

I veckans Studio Paradise frågade Anty och Smail vad det egentligen var som när de kom hem.

– Vi hoppade på en alldeles för stor vänskapsrelation alldeles för fort, vi känner faktiskt inte varandra så bra och när vi kom hem antar jag att vi märkte att det fanns en hel del luckor, säger Armin.

