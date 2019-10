Hannah Graaf om nya singellivet: ”Mår illa” 

Du som växte upp på 90-talet minns säkerligen låten You got what I want – alltså hitlåten som systrarna Magdalena och Hannah Graaf slog igenom med.

De har båda befunnit sig i rampljuset på ett eller annat sätt sedan dess. Nu är de aktuella med en alldeles egen reality-serie där vi får följa Magdalena och Hannah i deras vardagsliv.

Hannah i skilsmässa

När inspelningen började befann sig Hannah inte i sin bästa period i livet. Hon hade nämligen precis påbörjat skilsmässan från Peter Karyd – som hon hade levt med i 14 år och har två barn tillsammans med.

– Det blev lite som en terapi att spela in serien. Istället för att grotta ner mig så blev det att jag planerade mer tid i Sverige och kom på andra tankar, säger Hannah Graaf till Nyheter24.

"Som en avvänjning"

Trots att inspelningen muntrade upp och att tid med Magdalena har varit ett stort stöd känner sig Hannah inte helt repad från skilsmässan ännu.

– Vi har ju levt tillsammans i 14 år. Det är som en avvänjning nästan. Vi har delat ett liv tillsammans. Det är klart att det varit fruktansvärt att splittras, säger Hannah.

Systrarna Graaf är aktuella med en egen reality-serie på TV3 där vi får följa dem i deras vardagsliv. Bildkälla: Stella pictures

”Tanken får mig att må lite illa”

Hannah berättar för Nyheter24 att hon har svårt att se sig själv börja dejta igen.

– Det känns som att det aldrig kommer att hända. För det första är jag inte där alls. Jag har fortfarande en känslomässig bindning till min ex-man. Bara tanken på en dejt får mig att må lite illa och gör mig nervös, säger Hannah.

Magdalena fyller i:

– Att lära känna någon annan som sitter och rapar och luktar lite fis, att lära dig att tycka om någon, säger Magdalena.

– Nej usch, jag är inte alls redo, säger Hannah.

Se hela Nyheter24:s intervju med systrarna Graaf i klippet ovan!

Systrarna Graaf visas tisdagar 21.00 på Viaplay, TV3 och Viafree.