Det lärde vi oss av Bachelor Sverige 2019

Bachelor Sverige är slut för i år – och aldrig har det funnits så många lärdomar och konstateranden att dra av en säsong av programmet.

Mycket te var det som spilldes under sista avsnittet av "Tjejerna berättar allt" – det så kallade "Efter sista rosen"-avsnittet. Men allt som kom fram där hade jag redan gissat mig fram till med hjälp av min lilltå, en bild på Bachelor-Simon samt ett avsnitt med Bachelor-Felix.

Att bli chockad över att varken Simon eller Felix hittade kärleken i programmet kan jämföras med när folk har oskyddat sex åt höger och vänster för att sedan bli totalt superchockade över att de blivit gravida eller fått en könssjukdom.

Här är en skopa konstateranden och lärdomar jag anser att kanske alla kan ta med sig från årets säsong av Bachelor:

Du är inte en klok, mogen och bra person bara för att du har barn. Det krävs inget körkort eller personlighetstest för att få barn så sluta använda det som sköld i diskussioner.

60 avsnitt av ett program blir för mycket. Folk som försöker få sitt liv att gå ihop har inte den tiden/orken. Jag vet inte vad ni säger men jag tror inte att jag var ensam om att pausa mitt tittande i typ 5-10 avsnitt på grund av att det blev så himla långdraget. Till nästa säsong borde produktionen trycka ihop det hela till max 35-40 avsnitt.

Ta ALDRIG ut saker i förskott. Detta såg jag för första gången under en tävling i längdskidor där han som ledde skulle styla sista biten och blev omkörd av en annan kille som då vann. Att Felix alltså bokat en "form av honeymoonresa" innan han åkte och spelade in talar NÄSTAN tydligare än han själv gör om hur desperat han är efter att träffa någon. Och se hur det blev? Det finns en charm i att "ta det lite som det kommer" och att "ha lite is i magen".

Det tisslas och tasslas bland tjejerna. Bildkälla: TV4 Play

Tjejer som är sexuellt frustrerade borde börja ligga mer med varandra.

Vissa människor kommer aldrig att kunna hålla ihop en relation då deras egon helt enkelt är för stora.

En killes val av tatueringar säger en hel del om vem han är. Det faktum att Simon ville tatuera in en nunna med stora pattar och ihopsydd mun som då skulle "stå för hans egen psykiska ohälsa" är fortfarande ganska svårtuggat för mig. Att sy ihop saker på kvinnor gör man fortfarande i vissa delar av världen vilket gör det OERHÖRT problematiskt att välja som tatuering fÖr aTT mAN uNDER eN pErioD i LiveT kÄNDE aTT mAN iNte KuNDE praTA :):P:):P :) :P

Amanda dök upp med en sminkning som förställde stygn över munnen. Bildkälla: TV4 Play

Att skaffa en relation handlar inte om att göra EN person nöjd – Felix. Dina drömmar om barn, inte bo i Stockholm, familj, kärlek, villa, volvo, fiske och träning kanske passar vissa men inte alla. Att träffa rätt handlar inte om att man ska träffa en klon av sig själv – utan att vara så pass kär att man ska VILJA kompromissa.

Simons bakåtvolt var faktiskt oerhört imponerande. Chocken har ännu inte lagt sig över vilken fallenhet han har för gymnastik.

Om en kille blir sur och kränkt för att du messar med en killkompis så säger det mer om honom än om dig. Kom ihåg att man oftast utgår ifrån sig själv i sina tankar om andra.

Simon Hermansson. Bildkälla: TV4 Play

Jag vill dricka vin med Emmy Rönning, Amanda Koskela och Hannah Forsdahl. Ser ni detta så – hör av er.

Som kille eller tjej – köp ALDRIG en öl till dig själv och inte en till din dejt. Det är en så extremt konstig, snål och udda grej att göra.

Det är långt ifrån bara Simon och Felix som haft lite speciella tendenser i år. Även bland tjejerna har det funnits en eller annan som det lyser lite rödflagg runt...

Dejtar du någon med ett omättligt bekräftelsebehov så kommer det aldrig att sluta bra. Bortser du från det "för att du är så jävla kär" eller "har en sån passion" med den personen får du faktiskt skylla sig själv när det hela brakar samman.

Årets Bachelor-säsong bjöd minst sagt på te. Bildkälla: TV4 Play

Varför säger precis alla tjejer att deras största intresse är att träna? Var-enda-en. Har det blivit ett nytt sätt 2019 att försöka imponera på män genom att säga att man tränar varje dag och aldrig går ut? Fy i fan vad tråkigt. Att träna är som att borsta tänderna – nästan alla har det som en del av sin vardag men snälla nån berätta någonting djupare/roligare om dig själv.

Och tillsist – innerst inne och hur än folk agerar så vill alla innerst inne bara vara lyckliga. Man kommer aldrig att förstå eller gå ihop med alla men då får man försöka att omge sig med människor, både när det kommer till partner och vänner, som man kan vara sig själv med (och som beställer två öl istället för bara en till sig själv).