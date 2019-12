LISTA: De här artisterna tjänade bäst under 10-talet

Att det finns pengar i musikbranschen är det nog ingen som betvivlar. Men ibland kan man faktiskt förvånas över hur mycket pengar det faktiskt rör sig om. Vi snackar miljontals dollar för de som tjänar som bäst.

Men vem tjänar egentligen mest deg av alla världsartister? Forbeshar nämligen stenkoll på det här och har nu listat artisterna som dragit in mest pengar under 10-talet.

10. Lady Gaga



På plats nummer 10 glider Lady Gaga in. Och med hits så som Poker Face och Bad Romance är det inte så orimligt.

Hon har dragit in cirka 500 miljoner dollar under 10-talet.



9. Katy Perry



Poppdrottningen från Kalifornien, Katy Perry, har dragit in 530 miljoner dollar på 10 år. Inte alls illa!



8. Paul McCartney



Att ha varit en del av den kanske största pop/rock-gruppen genom tiderna har sina fördelar. Paul McCartney, som var bassist och sångare i Beatles, har tjänat 535 miljoner dollar under 10-talet.



7. Jay-Z



Rapguden Jay-Z har under 10-talet dragit in hela 560 miljoner dollar, vilket i sin tur gör att han hamnar på plats nummer sju i listan.



6. Elton John



Rocket Man, Tiny Dancer, Don't Go Breaking My Heart... ja listan över Elton Johns hitlåtar är extremt lång. Och på grund av dessa hits har Elton dragit in 565 miljoner dollar på 10 år.



5. Diddy

P. Diddy, Puff Daddy eller bara Diddy. Geniet som ligger bakom extremt många hip hop-hits har under dessa tio år tjänat 605 miljoner dollar.



4. U2



Supergruppen från Irland har dragit in 675 miljoner dollar. Wow!



3. Beyoncé



Queen B eller Beyoncé tog världen med storm under 10-talet och blev bara större och större. Likaså hennes plånbok! Hon drog in 685 miljoner dollar under 10-talet.



2. Taylor Swift



Countrytjejen som blev en popgudinna och släppt hit på hit på hit. Det har gett Swift ett enormt stort följe, och även en fin ekonomi. Hon har under 10-talet dragit in 825 miljoner dollar. Wooooh!



1. Dr. Dre

Resan som började i NWA har tagit Dr. Dre till oanade höjder. På senare tid har han samarbetat med artister så som Eminem och Kendrick Lamar och det har verkligen betalat av sig.

950 miljoner dollar har han dragit in under 10-talet.