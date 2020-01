Okänd man försökte ta sig in hos Carola: "Låste alla lås jag har"

View this post on Instagram

Ja då är vi igång igen! Back home in Sweden och det händer grejer. Känns tryggt när polisen ändå kommer förbi sent på kvällen för att kolla om jag är ok efter det att en granne ringt polisen då de såg att en man tog sig in på parkområdet efter stängning och hade sagt att han skulle till mig. När det knackade på dörren och Gretta ( vår starka och långa au pair tjej ) frågade om jag väntade besök och jag sa nej.. bad jag Zoe stanna kvar på ovanvåningen medan jag gick ned tillsammans med Gretta i morgonrocken. Long story short: den här personen var en oinbjuden gäst som tyckte att jag skulle släppa in honom då han kom ’hela vägen från västkusten’ med blommor i handen. Det hela mynnade ut i ett mkt otrevligt samtal när jag förklarade att jag inte kunde släppa in honom oavsett varifrån han kom. Även om det var från månen sa jag. Försiktigt ställde jag tillbaka blomman ute på trappen som han hade räckt mig tidigare och sa till honom att han var tvungen att lämna parken nu. ( Jag hade tidigare erbjudit honom skjuts med Gretta till stationen då hon ändå skulle iväg på fotbolls träningen. ) Jag såg på hans händer att han måste ha varit ute en lång stund. Men han ville inte ha skjuts och ifrågasatte varför han skulle behöva gå. Han blev oförskämd mot mig och tonen förändrades drastiskt. Jag ville inte att Gretta skulle skjutsa honom nu.. Han var alltför labil. Jag stängde dörren och låste alla mina lås jag har. Och gick in till köket där Zoe hade kommit ner till. Hon var rädd och jag undrade om vi skulle ringa polisen eller ej. Vi väntade. Jag ringde min granne som är vakt också. Vi såg att den oinbjudna gästen gick iväg från huset och parken. Gretta åkte aldrig på träningen och vi satte på en rolig aktion komedi istället efter det att polisen knackat på dörren och ville checka om vi var ’fine’! Ja tack att ni kom sa jag. Och berättade allt för dem. De hade sett honom vid buss stationen och pratat med honom samt tagit hans uppgifter. Tack till dig som ringde polisen i säkerhetsskull när du mötte mannen uppe vid järngrinden. Då du märkte att han tog sig in olagligt på kvällen med bestämda steg mot mitt hus. Tack. Vi behövde det! Tack till polisen Kristian & kollega.