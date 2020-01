Så ser tjejerna i t.A.T.u . ut idag

Julia Volkova, 34, och Lena Katina, 35, slog igenom med dunder och brak på det glada nittiotalet som de lesbiska tjejerna i bandet t.A.T.u. Genomslagskraften var otrolig då tjejerna är från Ryssland och de ryska anti gay-lagarna länge varit som de är.



t.A.T.u gjorde succé över hela världen. Bildkälla: Stella Pictures

Med sin kaxiga framtoning och monsterhits som "All The Things She Said", "Not Gonna Get Us "och "All About Us" hamnade tjejerna på toplistor världen över och gjorde fullkomlig succé.

Julia Volkova, 34, ochLena Katina,35, är fortfarande inne i musikbranschen. Bildkälla: Instagram

Har blivit mammor

Idag är båda tjejerna mammor men har på varsitt håll egna sångprojekt. Det har tisslats och tasslats om en återförening men det vågar man ju knappt att hoppas på i risk att bli besviken.



Julia Volkova har idag två stycken barn med två olika män – och har i intervjuer berättat att hon nu tycker om att klara sig på egen hand. Bildkälla: Instagram

Vi kan gott säg att vi blir nostalgiska bara av att se bilderna.