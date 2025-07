Men snabbt agerade produktionen med att peta in en annan Bachelorette-profil. Och det blev ingen mindre än Christopher Stein .

För första gången i Bachelors historia klev en av "crew"-medlemmarna in som andra Bachelor. Nämligen Gabriel Adersteg . Med andra ord fick Christoffer konkurrens i jaken på kärlek.

Titt som tätt dyker det upp nya tillskott i programmet. Och under veckan var det ett bekant ansikte som stegade in i jakten på kärlek.

Därför känner du igen Josefine Viebke i Bachelor 2025

Josefine Viebke klev under veckan in och satte snabbt in sitt sikte på Gabriel. Och hos honom fanns det även ett intresse tillbaka.