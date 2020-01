Charlotte Perrelli är sångfågeln som föddes den 7 oktober 1974 i Hovmantorp i Småland. Hennes flicknamn är Anna Jenny Charlotte Nilsson. Charlotte är idag 45 år gammal.

För 20 år sedan vann hon (då Nilsson) Eurovision i Jerusalem, Israel, med bidraget "Take me to your heaven". Men sedan dess har vi sett henne i mycket annat.

Charlotte i februari 1999. Bildkälla: Gunnar Seijbold/TT Bild

År 2008 tävlade hon åter i Eurovision igen med bidraget "Hero" men fick se sig besegrad av de finska rockarna Lordi. Hon har varit programledare för programmet ett flertal gånger samt kommenterat det tillsammans med Edward af Sillén.

Men utöver en händelserik karriär har Charlotte även haft ett väldigt händelserikt privatliv.

"Fick otroheten på bild"

Charlotte var tidigare gift med Emilio Ingrossos bror Nicola Perrelli. De gifte sig år 2003 och skilde sig år 2009 . I sin självbiografi ”Flickan från Småland” skrev Charlotte detaljer om hur hon fick reda på att Nicola varit otrogen mot henne.

Charlotte Perrelli och Nicola Perrelli med sonen Angelo Mateo år 2004. Bildkälla: Stella Pictures

Otroheten hade nämligen fångats på både bild och på videoklipp.

Bevisen fick hon se i Belgrad samtidigt som hon förberedde sig för att representera Sverige i Eurovision song contest med låten ”Hero”.

Nikola var på väg för att se Charlotte uppträda men fick vända på flygplatsen när han fick reda på att nyheten nått henne. Samtidigt hade hon sett till att få låsen på sitt hus (där Nikola hade flyttat in) utbytta samt ringt Securitas som fick övervaka huset, vilket Charlotte också skriver i sin bok.

Träffade nya kärleken 2012

2012 träffade Charlotte Anders Jensen, 43, och blev blixtkär.

Jensen, som är vd för Ryds Bilglas AB, var tidigare gift med TV-profilen Suzanne Sjögren. Tillsammans har Anders och Suzanne dottern Izabella.



2012 träffade Charlotte Anders Jensen. Bildkälla: Stella Pictures

Charlotte och Anders fick sitt första gemensamma barn år 2013. Då födde hon sonen Adrian Romeo Perrelli-Jensen. I november 2018 födde Perrelli sin fjärde son – och den gången blev det en liten Alvin Loui Perrelli Jensen.

Men vägen var inte rak.

Charlotte har nämligen gått igenom tio missfall vilket såklart blev en stor sorg för henne och maken. Men under det sista försöket till att få sonen Alvin kontaktade hon en läkare som fick tillämpa en slags IVF-medicinering på henne direkt efter att hon fått reda på att hon var gravid.

Charlotte har gått igenom hela tio missfall. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag ringde och sa – nu är det bråttom. Så det var sprutor varje dag, dropp, kortison, så jag sänkte mitt eget immunförsvar så att kroppen inte lyckades stöta ifrån sig fostret, berättar hon i "Renées brygga" och fortsätter:

– Det är flera som ringt mig och fått detta rekommenderat som nu är gravida, tillägger hon.

Under graviditeten med Alvin drabbades hon av vasa previa, som betyder att navelsträngen ligger fel. Detta gjorde att hon plockades in för observation och fick sedan föda med planerat kejsarsnitt.

Men allt gick bra och ut kom en glad liten bebis.

Avsnittet av "Réenes brygga" sänds onsdag 22 januari klockan 21.00 på TV4, TV4 Play och C More.