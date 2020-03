Billie Eilish har minst sagt haft ett storslaget 2020 hittills.

Med fem Grammis-nomineringar, en BRIT Award–nominering och låtsläppet "No Time To Die" så har året börjat på topp för 18-åringen.

BAGGY KLÄDSTIL

Vanligtvis är klädstilen som symboliserar världsstjärnan mycket baggy. Hon har löst åtsittande bekväma kläder som inte visar några kroppsformer.

I måndags inleddes turneringen "Where Do We Go World Tour" med den första spelningen i Miami.

Under konserten valde världsstjärnan att göra ett ställningstagande med sina kläder och sin kropp.

FÖRSTA STOPPET PÅ TURNERINGEN: MIAMI

En video spelades upp under konserten där publiken får se Eilish sakta dra upp dragkedjan på hennes tröja.



Samtidigt hörs hennes röst säga "Jag känner att ni stirrar, jag känner erat ogillande" i bakgrunden.

Ställningstagande för kroppsskam

Hon fortsätter sedan att ta av sig toppen medan ett ljudklipp hörs där 18-åringen säger att det är omöjligt att tillfredsställa alla som ung artist.

Samtidigt hörs publiken skrika i bakgrunden.

Bilie fortsätter "Om jag har på mig bekväma kläder, är jag inte en kvinna. Om jag tar av mig är jag en slampa".

Hela klippet kan du se här.