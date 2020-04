Det var under slutet av förra året som Ex on the beach-stjärnorna Julia Markham och Niklas Åkerlund bröt upp sitt förhållande. Profilerna träffades i Ex on The beach där de blev två riktigt heta potatisar. Paret fattade snabbt tyckte för varandra och levde ut sin passion till fullo inne i huset.

Efter inspelningen var de tillsammans i cirka ett år, men förhållandet fick ett abrupt slut då det kom fram att Niklas varit otrogen mot Julia vilket de berättade om på sina sociala medier.

Hittat kärleken på nytt

Men nu har Åkerlund hittat kärleken på nytt – och den nya flamman känner ni minsann igen. Det är nämligen ingen mindre än Paradise Hotel-vinnaren Hannah Klostermann. Hannah vann Paradise Hotel 2019 och valde att kasta kulan som gjort att hennes partner Jesper Bengtsson åkte hem lottlös från tävlingen.

Hannah blev första svenska kvinna att kasta kulan. Bildkälla: TV3

Hannah och Niklas har synts gosa ordentligt på Instagramstories i en rad gulliga videos. De kommenterar också varandras bilder flitigt.



De gulliga kommentarerna haglar på profilernas Instagrams. Bildkälla: Instagram

Julia Markham valde istället att packa strandväskan och åka iväg för att spela in Ex on the beach 2020 som har premiär den 23 april.