Soul-ikonen Bill Withers död – blev 81 år gammal

En av soulens starkast lysande stjärnor har slocknat. Bill Withers, känd för världshits som "Lean on Me" och "Ain't No Sunshine", har dött 81 år gammal.

Hans död kommer som följd av hjärtproblem.

”Vi är förtvivlade över förlusten av vår älskade, hängivna make och far. En man med ett hjärta som slog för att sammanföra världens alla människor, med sin poesi och musik" skriver Withers familj i ett uttalande.

Trefaldigt Grammybelönad

Bill Withers blev 81 år gammal. Foto: Reed Saxon/AP

Under sin livstid hann Withers vinna hela tre Grammys och har en plats i både Songwriters hall of fame och Rock and roll hall of fame.

Han efterlämnar sin fru Marcia och barnen Todd och Kori.