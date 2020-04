Nya beskedet om Ex on the beach Sverige kom som en chock för tittarna

Ex on the beach är tillbaka med en riktigt stjärnspäckad säsong – och ett nytt namn! I Celebrity Ex on the beach intar Sveriges största och hetaste realitystjärnor Brasilien för en semester som de – och tittarna – sent ska glömma.

Årets säsongs omtalas redan som den bästa hittills och gästas av deltagare som bland andra Nina Glimsell, Josephine Qvist, Adrijano ”Adde” Mijanovic, Sara Bolay, Arvid Stenbäcken och Anna-Lisa Herascu.

Drama, kaos, bråk, sex och nya relationer utlovas och tittarna kan knappt bärga sig.

Celebrity Ex On The Beach kan komma att släppas tidigare. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Förra veckan när nyheten om säsongen släpptes meddelades samtidigt att premiäravsnittet skulle gå av stapeln 23 april.

Men under måndagen fick tittarna reda på ett riktigt cockbesked.

På Exonthebeachse meddelade produktionen nämligen att premiären kan komma att flyttas och istället visas redan på torsdag 9 april. vilket gjort tittarna överlyckliga.

– Det är glädjeyra i kommentarsfälten på våra sociala medier. Många tusentals har engagerat sig i omröstningen på kort tid, vilket är otroligt roligt. Vi märker att fansen är dedikerade och att det finns ett stort intresse för Celebrity Ex on the beach. Men besked om eventuell tidigareläggning ges i morgon, tisdag, på Dplays officiella Instagramkonto (@dplayse). Håll utkik!, säger Mathilde Albinsson, pressansvarig.



Läs mer: Här är alla deltagarna i Ex on the beach 2020