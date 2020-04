Här är alla deltagare i Ex On The Beach 2020

Josephine Qvist, 27, Örebro

Josephine är megastjärnan från den allra första säsongen av Ex on the beach. Hon är svag för romantiska filmer och hoppas på att springa in i sina drömmars man, en stor skogshuggartyp, på stranden i Brasilien.

Josephine Qvist. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Adrijano ”Adde” Mijanovic, 27, Stockholm

I tre säsonger har Adde bjudit på drama, intriger och kärlek. Nu är Mr Ex on the beach tillbaka – lite äldre, lite klokare och med hjärtat på rätta stället.

Adrijano ”Adde” Mijanovic. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Gabriella Andersson, 25, Norrköping

Bella är stjärnan från Paradise Hotel som skapat många rubriker för en stormig relation med sitt ex. Nu vill hon få den respekt hon förtjänar.

Gabriella Andersson. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Alex D’Rosso, 29, Stockholm

Ex on the beach-stjärnan, Paradise Hotel-vinnaren, Pokémon-kungen och dj:n Alex D’Rosso är tillbaka för att maxa festen.

Alex D’Rosso. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Nina Glimsell, 25, Göteborg

Nina, känd från Paradise Hotel, gillar inte drama – men har en tendens att hamna där ändå. Hon ser framemot flörter och fester i den luxuösa tillvaron i Brasilien.

Nina Glimsell. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Haidar Juma, 26, Stockholm

Legendaren från Paradise Hotel får tjejerna på fall med sina bruna ögon och vita leende. Men för tillfället är han lite vilsen. Han söker en självsäker tjej som kan bli gps:en i hans liv.

Haidar Juma. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Elin Skog, 23, Karlskoga

Vildkatten från Värmland är tillbaka. Elin är en riktig Ex on the beach-monark med tre säsonger av tittarnas favoritsåpa i bagaget. Hon är alla killars drömtjej, men själv har hon inte träffat drömkillen – än.

Elin Skog. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Arvid Stenbäcken, 27, Göteborg

Arvid är känd från Paradise Hotel och sin stormiga relation med Bella. Han beskriver sig själv som en spelare, och är i Brasilien för att lägga korten på borden och vinna sin kärlek tillbaka.

Arvid Stenbäcken. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Sara Bolay, 28, Dubai/Uppsala

Ex on the beach-profilen Sara “sätt dig ner i båten” Bolay är tillbaka. Hon ska, en gång för alla, visa att ingen sätter henne på plats.

Sara Bolay. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Dennis Mlivic, 21, Helsingborg/Kroatien

Dennis är den adrenalinstyrde charmören som driver eget företag i Kroatien. Vi känner igen den långhårige hunken från såpan Love Island.

Dennis Mlivic. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Emma Hellström, 26, Stockholm

Paradise Hotel-profilen Emma är impulsiv och gillar att göra saker utanför boxen.

Emma Hellström. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Lisa Jönsson, 25, Jönköping

Paradise Hotel-vinnaren Lisa umgås hellre med killar än tjejer för att undvika drama. Hon går även under artistnamnet LYSA och har släppt musik i samarbete med Warner Music och X-records.

Lisa Jönsson. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Alexandra Nord, 28, Stockholm

Alexandra känner vi igen från Bachelor och Paradise Hotel, men är också före detta fotbollsproffs. Hon är en extrem tävlingsmänniska, som hatar att förlora.

Alexandra Nord. Bildkälla: Dplay

Anna-Lisa Herascu, 24, Olofström/Stockholm

Ex on the beach-drottningen Anna-Lisa träffade Adde i första säsongen av tittarnas favoritsåpa. Nu går hon in i huset mer singel än någonsin.

Anna-Lisa Herascu. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Adrian Montin, 28, Göteborg

Adrian är Ex on the beach-veteranen som blev känd i Paradise Hotel 2015, och även synts i Cirkus Magaluf. Han har charm, en vass tunga och stort hjärta.

Adrian Montin, 28. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Marc Stenbäck, 26, Malmö

Marc, som vi känner igen från Paradise Hotel, beskriver sig som tungaste snubben i stan. Han må vara hård på utsidan, men döljer ett mjukt inre.

Marc Stenbäck. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Monalisa Skinnari, 24, Stockholm

Ex on the beach-stjärnan Monalisa är tillbaka – och absolut inte för en lugn parsemester. Hon är dj:n som snurrar din värld och ska visa alla hur man festar.

Monalisa Skinnari. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Ida Asperud, 21, Linköping

Paradise Hotel-profilen och superpoddaren Ida beskriver sig som smart och manipulativ – två egenskaper som kan komma väl till pass i Celebrity Ex on the beach-villan.

Ida Asperud. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

William Afsenius, 23, Göteborg

Göteborgs hetaste handyman och största tjejtjusare behöver semester – förhoppningsvis med en chans till romans.

William Afsenius. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Bettina Buchanan, 24, Stockholm

Paradise Hotel-stjärnan har inte åkt till Brasilien för sina ex skull – utan helt och hållet för sin egen.

Bettina Buchanan. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Pierre Louis, 26, Falkenberg/Oslo

Pierre erövrade de norska tittarna i Ex on the beach Norge – nu är det dags att bli Pierre Louis med de svenska realityfansen.

Pierre Louis. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Julia Markham, 24, Stockholm

Ex on the beach-stjärnan Julia är singel och redo för massa flörtigt mingel.

Julia Markham. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Dennis Kvist, 28, Malmö

Malmös rappaste käft är på plats i Brasilien. Vi känner igen honom från Paradise Hotel.

Dennis Kvist. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay