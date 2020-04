Ex On The Beach är tillbaka med en rungande säsong och finns redan nu att se på Dplay. Årets casting är minst sagt någonting utöver det vanliga – vilket tittarna redan kunnat konstatera.

Celebrity Ex On The Beach omtalas redan som den bästa säsongen hittills och gästas av deltagare som bland andra Nina Glimsell, Josephine Qvist, Adrijano ”Adde” Mijanovic, Sara Bolay, Arvid Stenbäcken och Anna-Lisa Herascu.

Gänget flögs till en destination som precis som namnet – är nytt för i år. Nämligen Brasilien.

Celebrity Ex On The Beach gör succé. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Men det finns en annan sak som är ny för i år – och det kom inte som en särskilt rolig nyhet för programmets hängivna tittare.

I samband med varje säsong sänds nämligen eftersnacket "Exen berättar allt" med Carolina Gynning. Men i år är det inställt.

"Vi har tänkt om"

Enligt produktionen har detta ingenting med rådande coronakris att göra. Utan helt enkelt att de ville ha någonting nytt för i år.

– Celebrity Ex On The Beach är något nytt och något extra. Vi har därför tänkt om och tänkt nytt inför den här supersäsongen, vilket är anledningen till att Exen berättar allt utgår den här säsongen, säger Susanne Söderberg exekutiv producent för Celebrity Ex On The Beach på Dplay.