Josephine Qvist om uppbrottet från Stefan Warg: "Osmakligt"

Det var i slutet av förra året som Josephine Qvist berättade på sin Instagram att hon och Stefan Warg hittat tillbaka till varandra efter sitt senaste uppbrott. Josephine hade både hunnit med ett år i USA och en säsong av Celebrity Ex on the beach.

Men efter att Josephine kommit hem från sina resor så hittade profilerna tillbaka till varandra – och förlovade sig på nytt.

"Nu är du fast med mig älskling" stod det under bilden som nu är borttagen. Bildkälla: Josephine Qvist Instagram

Josephine Qvist och Stefan Warg. Bildkälla: josephineqvist/instagram

Gått isär på nytt

Men under förra veckan så hintade Josephine på sin Instagram att parets kärlekssaga avslutats för gott.

Josephine stöttas av sina vänner Jasse, Renara och Ida. Bildkälla:josephineqvist/instagram

"Vet ni vad... Ibland vill hjärtat gå till höger men huvudet till vänster och den här gången väljer jag huvudet, skrev hon till bilden.



Senare bekräftade hon att det var slut.

Men trots en vädjan till sina följare om att inte fråga om det hela så har nu många skrivit och nyfiket undrat vad det är som hänt. Någonting som inte varit uppskattat.

"Det här är så osmakligt", skriver Josephine till bilden. Bildkälla: josephineqvist/instagram

"Som att mitt privatliv är till för att tillfredsställa din nyfikenhet?", skriver hon.

Hon har nu även tagit bort alla bilder på henne och Stefan som tidigare fanns i hennes Instagramflöde.