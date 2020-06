Celebrity Ex on the beach är i full gång och årets säsong har levererat mer sex, drama och känslor än någonsin tidigare. Ett av årets stjärnskott är Gabriella "Bella" Andersson som nyligen gästade podden "I sanningens namn" där hon berättar en rad smaskiga detaljer om årets säsong som du kan se på Dplay.

Gabriella Andersson. Bildkälla: Dplay

Bella avslöjade att det var några specifika scener som produktionen ansågs vara för grova för att tas med. Bland annat när hon lånade en sexleksak av Monalisa Skinnari.

– Jag har ingen egen Womaniser men jag fick testa Monalisas i Ex on the beach. Jag var rätt full så jag tror inte att det gjordes på helt rätt sätt. Jag satte den nog inte rätt. Men jag får köpa en och testa i nyktert tillstånd, skrattar Bella i avsnittet.



Årets deltagare i Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

Det var också ett tillfälle under inspelningen då det blev för mycket för Bella som sprang ut från villan. Men då deltagarnas hus ligger i ett område som inte anses vara helt säkert att vistas på så sprang produktionen snabbt och hämtade tillbaka henne.

"En stor, australisk biff"

En annan sak som deltagarna hintat om i olika intervjuer är att de inte är ensamma inne i huset. Utöver produktion som kommer och går så vistas det nämligen en stor, muskulös vakt inne i huset. Detta för att kunna bryta mellan deltagarna när det blir för hetsig stämning.

Ett av alla bråk inne i Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

– Det är en australisk, stor kille som står på sidan och som man inte ser i bild. Det är vår vakt. Han fick slita isär killarna flera gånger när de började bråka, men oss tjejer behövde han aldrig gå emellan, det var lugnare mellan oss, berättar Bella.