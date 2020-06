Kenza Zouitens kritik mot svenska polisen: "Sparka rövhålen"

View this post on Instagram

**Hänvisning till twitter.com/Aamazingh för längre video ** kommentarer avstängda pga för många bråkiga diskussioner, jag vill inte bidra med ett nytt forum för hat** Frågor till en polis: Varför blev du polis? Var det för att beskydda dina medmänniskor, för att vi ska känna oss säkra? Vem beskyddade du här? Näsan kittlar fortfarande av pepparspray. Men man får väl vara glad att man inte fick den i ögonen som många andra. Det var ingen som attackerade polisen innan detta skedde. En folkmassa som ville bli hörda och sedda. Hur kan vi ha det så svårt att lyssna på varandra och se medmänniskorna i varandra? Jag tror inte att någon polis vill misshandla människor såhär, så hur hamnade vi här? Kan vi börja lyssna nu till dem som har något att säga, kanske är det något viktigt om en offrar sin egen hälsa för att säga det? @polisenstockholm #blm #polisen #polisenstockholm