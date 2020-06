OBS: Innehåller spoilers för sista avsnittet av "Sopranos".

För nästan exakt 13 år sedan – den 10 juni 2007 närmare bestämt – så sändes det sista avsnittet av den älskade maffiaserien "Sopranos".

Alla som har sett slutscenen i avsnittet, med titeln "Coming to America", har förmodligen legat sömnlösa många nätter och funderat över vad som egentligen hände där på dinern där Tony Soprano åt middag med sin hustru Carmela och sonen A.J.

På dinern zoomar kameran in flera gånger på en mystisk man – en torped. Är han där för att ta livet av Tony? Eller ska han bara äta en bit mat?

Dottern Meadow är lite sen till middagen och sista scenen visar hur hon skyndar in samtidigt som en klocka plingar. Sedan blir det svart.

Sista avsnittet av Sopranos visar hur Tony Soprano äter middag med hustrun Carmela och sonen A.J. Bildkälla: HBO

Seriens skapare råkade avslöja slutet

De senaste 13 åren har seriens skapare David Chase vägrat att avslöja vad som egentligen hände. Blev Tony Soprano mördad? Eller fortsatte middagen – och livet – som vanligt?

Nu avslöjar New York Post att David Chase av misstag råkade avslöja slutet under ett runda bordet-samtal med bland annat författaren Alan Sepinwall som skrivit boken "The Soprano Sessions".

"Sopranos" är en av vår tids mest älskade tv-serier, och har hisnande 9,2 i betyg på imdb. Bildkälla: Stella Pictures.

Under samtalet sa Chase:



– Jag tror att jag tänkte på dödsscenen i ungefär två år innan serien tog slut. Men vi gjorde inte slag i saken då, berättade Chase.

Författaren Matt Zoller Seitz som även han var med under samtalet flikade då in: "Du inser att du precis refererade till det som dödsscenen".

David Chases svar när han insåg sin blunder?

"Fuck you guys".