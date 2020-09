Alexandra Nord om nya beslutet: "Slutar helt nu"

Dokusåpadrottningen Alexandra Nord är just nu aktuell med nyaste säsongen av Paradise Hotel.

Alexandra har vi tidigare sett i Bachelor, Paradise Hotel, Ex on the beach och middag med mitt ex. Och varje gång levereras det minst sagt starka känslor, tårar, drama och skratt.

Alexandra Nord. Bildkälla: Fredrik Nilsson/Viaplay Sverige

Men utanför lyxhotellens väggar fokuserar Alexandra mycket på träning och hälsosamt leverne. Någonting hon berättar om när hon gästar Smail Alihodzic på sin Youtubekanal.



Alexandra och Smail. Bildkälla: Youtube

Och nu har hon även bestämt sig för att sluta dricka alkohol.

– Jag hade några riktigt galna fyllor inne i Ex on the beach där jag vaknade med minnesluckor. Så jag har bestämt mig för att sluta dricka. Jag kan sköta mig bättre ute i vanliga livet och spårar inte lika mycket som jag gör i Ex on the beach. Men även i PH så kunde jag börja sluddra och då slutade de servera en, berättar hon.

Alexandra slutar nu att dricka alkohol på obestämd tid. Bildkälla:Alexandra Nord Instagram

– Jag har kul utan alkohol, man blir bakis när man dricker, jag får ångest, träningen drabbas och så vidare. Så nu ska jag i alla fall börja med ett år, berättar hon.

– Men jag hade seriöst inte klarat att vara inlåst med kameror nykter, avslutar hon.

Se hela avsnittet här.