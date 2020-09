Därför har Sara Bolay blockat Helen Ablatova

Likt New York så är dokusåpavärlden staden som aldrig sover. För det är inte bara i rutan som profilerna i såporna bråkar – utan även utanför.

För tillfället har vi kunnat följa Paulina "Paow" Danielsson och Hanna Klostermanns drama på Instagram där de imiterar varandra. Det har även osat hett mellan ex-deltagarna Amelia Silowa och Antonija Mandir. Och för att inte tala om den djupt rotade konflikten mellan Linn Ahlborg och Mandir.

Men någonting som också kommit fram i dagarna är att PH-profilen Helen Ablatova och Ex on the beach-veteranen Sara Bolay inte drar jämnt.

Några väldigt nyfikna följare har nämligen sett att Sara blockat Helen på Instagram. De har nyligen stött in i varandra på ett event där ingen av dem hälsade.

Sara påstår bestämt att hon hört att Helen ska ha pratat skit om henne.Bildkälla: sarabolay/Instagram

Helen Ablatova. Bildkälla:helencandela

Helen har nu publicerat denna på sin Instagramstory.Bildkälla:helencandela

Sara påstår sig ha hört att Helen pratat skit om henne och Helen svarar med ett saltigt citat på Instagram.



To be continued...