Har Tommy Cash skrivit Espresso Macchiato?

"Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso" och "Life is like spaghetti, it’s hard until you make it." Utöver ilskan mot att Italien bara ska handla om pasta och kaffe så menade motståndarna att sången förolämpar hela landet och samhället genom texten om maffian och organiserad brottslighet.