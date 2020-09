Selena Gomez: "Det har alla mina ex gemensamt"

Selena Gomez, 28, känner många kanske igen från Disneys "Magi på Waverly Place" eller med låtar som "Love You Like A Love Song".

Stjärnan har befunnit sig i rampljuset sedan hon var 7 år gammal, då hon fick en roll i det amerikanska barnprogrammet "Barney & Friends".

Många som följt Selena vet att hon för några år sedan dejtade flickidolen Justin Bieber, 26. De hade en on-and-off relation mellan 2010 och 2017.

Många fans har gått och hoppats på att denna långa, men trassliga kärlekshistoria en dag skulle leda till ett bröllop.

Och visst blev det ett giftermål för Justin... Men inte med Selena.

Selena Gomez och Justin Bieber har dejtat fram och tillbaka i 7 år. Bildkälla: STELLA Pictures

"Svårt att dejta i karantän"

Men Justin är inte den enda kändisen som har lyckats på Selena på fall.

Den forna Disney-stjärnan har nämligen dejtat både Pirates of The Caribbean-hunken Orlando Bloom, 43 och vår favorit-starboy The Weeknd, 30, enligt Cosmopolitan.

Nu berättar Selena i en youtubevideo med makeup-artisten NikkiTutorials om hur hon ser på sitt kärleksliv.

– Det är svårt att dejta i karantän, säger Selena men hon tillägger snabbt att hon inte menar det som en inbjudan till killar att höra av sig.

Selena Gomez tycker att det är svårt att dejta under karantän. Bildkälla: STELLA Pictures

"Alla mina ex tycker att jag är galen"

Hon fortsätter med att berätta att hon tycker att det är lustigt när folk pratar om att hon släpper låtar om att hon vill ha en pojkvän, men att hon inte vill det i verkligheten.

– Killar innebär mycket ansträngning, fortsätter hon och skrattar.

Hon fortsätter med att dela med sig av något som får NikkiTutorials att brista ut i skratt.

– Alla mina ex tycker att jag är galen, men jag bryr mig inte, säger Selena och rycker på axlarna.