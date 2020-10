Blott 23 år gammal har Vanessa Elie skapat sig landets största spoilerkonto på Instagram. Det hela var i början menat som en rolig grej, men kontot växte snabbt och har idag över 217 000 följare.

Nessa ligger bakom det populära spoilerkontot Exonphspoiler. Bildkälla: Nessa Elie

På kontots Instastory så stöter och blöter Nessa tankar och åsikter om Paradise Hotel och Ex on the beach. Utöver det så spoilar hon mycket om vilka som kommer att dyka upp i programmen samt vad som kommer att hända.

I takt med att kontot växte så bestämde hon sig för att flytta från Skövde till Stockholm. Hon skaffade samtidigt en podd tillsammans med EOTB-profilen Amelia Silová med namnet "Vi avslöjar allt".

I ett avsnitt av podden berättade Nessa att en tv-kanal erbjudit henne en ordentlig summa pengar för att hon ska lägga ned kontot. Men det tackade hon nej till.



Så mycket tjänar hon

Varje vecka har Nessa frågestunder på sin Instagram där följarna får fråga vad de vill. Och det sparas inte på krutet.

Det ställs frågor om programmen, deltagarna, arvoden och produktionen. Men även väldigt personliga frågor om Nessa. En av de frågor som kom upp sist var hur mycket hon tjänar på sina samarbeten. Men då inkluderar inte det pengarna hon även drar in på sin podcast.

Hon svarade då att hon just den månaden ska ha dragit in över 100 000 kronor efter skatt.

Nessa har sagt att hon till stor del lägger undan sina pengar då hon planerar att flytta till USA i framtiden.