Beck-fansen kan skratta sig lyckliga. Nu är gänget nämligen tillbaka med fyra nya filmer att sätta tänderna i.

Nu har Cmore valt att gå ut med vad de två kommande filmerna kommer att handla om.

Beck – Undercover (Beck 39). Premiär på C More 6 november



En ung kille har hittats mördad och Beck-gruppens arbete med mordet pekar i riktning mot ett knarknätverk. Klas Fredén har under lång tid haft nätverket under uppsikt, och han vill inte att hans utredning, som är inne i en kritisk fas, ska äventyras. Han låter dock Beck-gruppen, med Alex Beijer i spetsen, på nåder få arbeta parallellt med mordutredningen. Detta får Alex att hamna på ständig kollisionskurs med Fredén.

Konflikten gör att Martin Beck, numera chef, blir involverad i sin forna grupps arbete, något som livar upp honom. Steinar har det svårare, han slits mellan arbetet och längtan efter sina barn som efter separationen bor i Oslo.

Oskar och Jenny försöker råda bot på Steinars ensamhet genom att få honom att prova Tinder.

Beck är äntligen tillbaka. Bildkälla: TV4

Beck – Utom rimligt tvivel (Beck 40). Premiär på C More 4 december

Under ett ingripande görs ett makabert fynd i bakluckan på en bil och Beck-gruppen hamnar snabbt i skottlinjen för en tillsynes kallblodig mördare. Men saker är inte vad de verkar. Gruppen blir föremål för en påfrestande internutredning och Oskar hamnar i ett riktigt svårt dilemma.

Det blir Alex uppgift att lösa en både ovanligt och ofattbart grym mordgåta medan Beck-gruppen riskerar att falla samman inifrån. Martin Beck är tveksam till hennes sätt att hantera fallet, samtidigt som han själv tycks genomgå en personlighetsförändring. Pressen på Beck-gruppen blir hård, både internt och externt när media får nys om den misslyckade polisinsatsen och det sorgliga fyndet i bakluckan. Det här ska visa sig bli ett av gruppens mest emotionella fall.

Beck 41-42 har premiär på C More under våren 2021. Vad de två sista filmerna kommer att handla om är ännu inte känt.