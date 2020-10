Här är alla deltagare i Celebrity Ex on the beach 2020

Celebrity Ex on the beach är tillbaka och det är med ett färgstarkt och stjärnspäckat gäng. Denna säsong tillbringar de heta singlarna sin sommar i Sverige, närmare bestämt Västkusten. Detta på grund av rådanden pandemi

Stjärnorna är tillbaka. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

– Förra säsongen av Celebrity Ex on the beach blev en stor tittarsuccé, som engagerade och rörde om. Vi är därför otroligt stolta och glada att kunna erbjuda våra fans ännu en säsong i samma färgstarka, känsloladdade och stjärnspäckade kaliber och särskilt i dessa tider, när vi behöver en ljuspunkt i höstmörkret att se fram emot. Aldrig någonsin har en sommar i Sverige varit lika het, som när våra fantastiska, modiga, ärliga och karismatiska stjärnor samlades i Stenungsund, säger Susanne Söderberg, exekutiv producent för Celebrity Ex on the beach på Dplay.

När?

Den 29 oktober har Celebrity Ex on the beach premiär på Dplay.



Jasmine Gustavsson, 26, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city)

Marcus “Mcuze” Johansson, 26, Stockholm (Vinnare av Paradise Hotel 2020)

Elin Skog, 23, Karlskoga (Ex on the beach, Ex and the city)

Niklas Åkerlund, 26, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Paradise Hotel)

Pontus Brodin, Josephine Qvist, Marcus "Mcuze" Johansson. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

Agnes von Corswant, 25, Visby (Love Island)

Andrijano “Adde” Mijanovic, 27, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Ex on the beach - kärleksparen)

Sara Gustafsson, 25, Stockholm (Ex on the beach)

Edwin Ramwall, 21, Kalmar (Ex on the beach)

Andrijano "Adde" Mijanovic, Hannah Klostermann, Genri Teivald. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

Hannah Klostermann, 22, Norrtälje (Vinnare av Paradise Hotel 2019)

Adam Linard, 24, Helsingborg (Paradise Hotel)

Josephine Qvist, 27, Örebro (Ex on the beach)

Sara Bolay, 29, Dubai (Ex on the beach)

Edwin Ramwall, Jasmine "Jasse" Gustafsson, Anna-Lisa Herascu. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

Benjamin Stade, 24, Malmö (Paradise Hotel)

Gabriella ”Bella” Andersson, 24, Malmö (Ex on the beach, Paradise Hotel)

Haidar Juma, 27, Stockholm (Ex on the beach, Paradise Hotel)

Anna-Lisa Herascu, 24, Stockholm (Ex on the beach, Ex and the city, Ex on the beach - kärleksparen)

Adrian Montin, 28, Göteborg (Ex on the beach, Ex and the city, Paradise Hotel)

Pontus Brodin, 26, Stockholm (Ex on the beach, Are you the one)

Matilda Bohäll, 25, Göteborg (Paradise Hotel)

Vanessa Sarossy, Gabriella "Bella" Andersson, Jesper Jernberg. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

Genri Teivald, 31, Stockholm (Paradise Hotel)

Vanessa Sarossy, 21, Stockholm (Egenföretagare och frans- och brynstylist)

Jesper "Ace" Jernberg, 31, Stockholm (Egenföretagare och motorcykelexpert)

Sara Gustafsson, Elin Skog, Haidar Juma. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay

Ebba Gustafsson, 22, Stockholm (Mäklarassistent)

Josefine Odyssey, 22, Stockholm (DJ)

Matilda Bohäll, Adam Linard, Adrian Montin. Bildkälla: Linus Hallsénius/Dplay