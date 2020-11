Julia Markham avslöjar nu relationen till mystiske mannen hon syns med

Julia Markham, 25, har minst sagt haft ett omskrivet kärleksliv.

Hon slog ned som en bomb i Ex on the beach 2017 och säsongen skulle komma att bli väldigt omskriven på grund av allt drama och alla par som genererades under säsongen.

Bland annat kom Julia och deltagaren Robin Johansson tillbaka till Sverige som par. Men relationen tog slut vilket gjorde att Julia kallades in till Ex on the beach igen där hon träffade Niklas Åkerlund.

Niklas och Julia gjorde slut efter att det kommit fram att Niklas varit otrogen. Bildkälla: Dplay/Instagram

Efter sin medverkan växte kärleken mellan paret som bestämde sig för att flytta ihop och bodde tillsammans i närmare ett års tid. Men saker och ting fick ett abrupt slut.

Det kom nämligen fram att Niklas hade varit otrogen mot Julia – vilket han själv erkänt och pratat om i sina sociala medier. Detta gjorde att profilerna gjorde slut och flyttade isär.

Åkte iväg igen

Tre dagar senare satt Julia på ett plan till Brasilien för att medverka i årets upplaga av Celebrity Ex On The Beach.

Personligen anser Julia att det blev hennes sämsta säsong – men någonting fick hon ändå med sig från säsongen. Hon träffade nämligen en ny kärlek på pressfotograferingen. Nämligen Marc Stenbäck som varit deltagare i Paradise Hotel. Men den kärlekssagan blev inte så lång utan paret bestämde sig snabbt för att inte fortsätta sin relation.



Efter det har Julia varit singel och levt loppan vilket följarna kunnat se på hennes Instagram.

Men lite här och där har man kunnat skymta en mystisk man vid namn Tim som Julia åkt iväg och rest med. Duon har setts tillbringa många kvällar på mysiga restauranger och i vackra miljöer.

Julia tillsammans med Tim. Bildkälla: juliamarkams/Instagram

Många av följarna har frågat Julia vad hon har för relation till Tim men hon har undvikit att svara på det hela. Under frågestund hon hade nyligen gav hon dock ett kort svar.

"Vi har ingen kärleksrelation utan är goda vänner. Vi har haft sex ett par gånger men det är inte mer än så", skrev hon då.

Under veckan fortsatte hon sin förklaring på stories då följarna inte riktigt kunnat släppa vilken typ av relation Tim och Julia har.

Hon skrev då att "kärlek finns där" men att de inte har ett förhållande.

Julias svar till följaren. Bildkälla: juliamarkams/Instagram

Och i sin story efter skriver hon att hon inte hittat kärleken ännu. Bildkälla: juliamarkams/Instagram

Vi hoppas att Julia mår bra i sitt singelliv!