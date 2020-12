Ex on the beach-Lisa visar upp gravidlyckan: "Min kropp, mitt val"

Lisa Maria Jönsson, 26, har vi sett i både Paradise Hotel 2017 och i Ex on the beach 2019. På sidan sjunger hon även och är influenser. Men nu kommer hon snart även att titulera sig som någonting mer – nämligen som mamma.

Det var under söndagen som Lisa publicerade ett inlägg på sin Instagram där hon berättar att hon är gravid i vecka 16.

"Har velat det här länge". Bildkälla: lisamariajonsson/Instagram

"Jag har velat ha en mini-me så länge jag kan minnas, men tänkte att det aldrig kommer att gå. Hoppade på plugget och tänkte att: ”sen när jag är utbildad ska jag flytta till en trea och bli fostermamma” eftersom jag hade vant mig vid tanken av att det inte kommer att gå biologiskt", skriver hon och fortsätter:

"Pappan vill inte vara delaktig", berättar Lisa. Bildkälla:lisamariajonsson/Instagram

"Livet blir inte alltid som man tänkt. Nu blir det en pluggpaus och fokus på livet som singelmamma. Pappan vill inte vara delaktig, och det respekterar jag. Och han får respektera att det är min kropp och mitt val. Ett enkelt val egentligen, eftersom det är precis detta som jag drömt om så himlahimla länge.

Ingen kärnfamilj, men välkommen till min lilla stjärnfamilj! En blir två helt enkelt"



Kommnrtarsfältet svämmar nu över av hälsningar och lyckoönskningar från nära och kära.