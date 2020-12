Oliver Hunts ex-flickvän om romansen med Antonija Mandir: "Pinsamt"

Det var under förra tisdagen som Antonija Mandir publicerade en rad stories där hon visade sina följare att hon var på en romantisk middag. Innan middagen hade Antonija fått en ballong, en klänning samt ett meddelande som löd: "En taxi hämtar dig 19:00. Ses snart".

Antonija hade en riktigt mysig kväll. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

Under kvällens gång fick följarna se både vin, efterrätt och en vacker utsikt – men vem det var hon var på dejt med – det framgick inte.

Instagramkontot Exonphspoiler publicerade dagen efter stories som visade att det var ingen mindre än Temptation Island-profilen Oliver Hunt som Antonija var på date med. Efter profilernas date har de synts på varandras stories tillsammans med andra sällskap – både ute på middagar och hemma i Antonijas mysiga lägenhet.

Oliver var med i Temptation Island 2017 och fick väldigt mycket tv-tid då han inledde en romans med deltagaren Denise Desmond. Paret blev sedan tillsammans och fick en dotter. Men inte långt senare berättade de på sociala medier att de valt att gå isär.

Denise valde nyligen att hålla en frågestund på sin Instagram då hon valde att berätta vad hon tycker om Olivers romans med Antonija. Och det var inga glada ord direkt.

Detta då Denise och Mandir är bekanta sen förut.

"Jag skäms och känner mig dum"

Denise skriver att hon är besviken på Antonija då hon hävdar att hon ska ha funnits där för henne efter Antonijas uppbrott från Jack Stengel-Dahl .

"Alltså jag bryr mig inte vilka han dejtar, så länge det är bra tjejer. Framförallt för Leonas skull. Sen trodde jag att jag och Antonija var vänner, men de har hon sagt nu att vi inte varit. Så det känns ju såklart lite tråkigt", skriver hon och fortsätter:

"Känns bara pinsamt att jag gett henne massa av kärlek och omtanke i veckor efter hennes break up från Jack – och att jag då inte visste att hon träffade mitt ex och min dotter. Jag skäms och känner mig bara dum. Men jag önskar dom all lycka och hoppas att hon är snäll mot Leona", skrev hon som svar.



Hon skriver även att hon pratat med Mandir om det hela som endast ska ha hävdat att hon och Oliver hänger i gemensamma gäng.

"Leona kommer hem och säger att hon har sovit i Antonijas säng", skriver Denise. Bildkälla: denisedesmond/Instagram

Antonija har inte uttalat sig om det hela.