Farmen-deltagaren avslöjar: "Vi kunde beställa godis och fika"

Farmen är en svensk dokusåpa där ett antal deltagare antar utmaningen att leva som man gjorde för hundra år sedan, vilket bland annat betyder att de saknar både elektricitet och rinnande vatten. Enligt både produktion och deltagare är detta en väldigt påfrestande tävling som testar både kropp och psyke.

Farmen är sannerligen ingen dans på rosor. Bildkälla: Jakob Dahlström/TV4

Då deltagarna har väldigt begränsat med mat och andra livsnödvändigheter gör de allt i sin makt för att varje vecka klara sina uppdrag – vilket gör att de belönas av bonden Vincent som titt som tätt kommer på besök.

De kan då vinna saker som socker, kryddor, djur, schampo, balsam med mera.

För vissa deltagare blir dock läget ohållbart och produktionen har berättat att det årligen är deltagare som vill åka hem.

– Det är tufft att delta i ett program som Farmen och man kan nog påstå att nästan alla deltagare någon gång under sommaren funderar på att åka hem. Vi uppmuntrar Farmarna att prata och ta hjälp av varandra i sin hemlängtan. Att lämna Farmen är ett stort beslut, berättade Anders Edholm i en tidigare intervju med Nyheter24.

– Många av de deltagare som lämnat Farmen återkommer också senare och önskar att de inte åkt hem och ber om att få ta revansch på sitt Farmen-äventyr, sa ha då.

Men nu kan en gammal Farmen-deltagare, som väljer att vara anonym, avslöja att deltagarna i många fall tagit till förbjudna metoder för att klara av vistelsen på torpet. Bland annat ska de ha fått godis samt fått låna telefonen av människor i närliggande stugor.

– Under min säsong så bodde det en tant en bit bort i skogen där jag vet att en del av deltagarna gick och fick både mat, godis, fika och kunde ringa hem. Likadant va det på torpet. Det va några sommargäster som bodde en bit bort som brukade va ute och fiska på sjön som tillhörde torpet. Genom dem kunde man om man ville beställa godis som dem la under bryggan, berättar den manliga deltagare från 2019 för Nyheter24.

Deltagarna uppges bland annat ska ha fått godis. Bildkälla: Butt, Mariam/TT

– Jag säger inte att jag har gjort det, men jag vet att det har gjorts. När det här berättades för gamla deltagare som kom på besök till torpet så berättade de att samma sak hade gjorts under deras säsong. Det har även under en säsonger efter min smugit in gamla deltagare på natten för att ge deltagarna godis, chips, läsk och så vidare, berättar han.

"Så klart inte okej"

Enligt produktionen så är detta någonting som inte skett mer än någon enstaka gång. Och personerna det gäller har då fått varningar.

– Det har hänt någon enstaka gång att folk lyckats få tag på godis eller liknande, och det är såklart inte okej. Då har produktionen tagit ett snack med de berörda. Men det är inget vanligt förekommande problem. Produktionen har väldigt bra koll på vad folk gör när de är på Farmen, svarar Paulina Bånge, pressansvarig för Farmen.