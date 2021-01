Marcus "Mcuze" Johansson, 26 år, är ett välkänt ansikte på tv-rutan. Han har medverkat i Love Island, Paradise Hotel och Ex on the Beach. Han vann säsong 14 av Paradise Hotel under våren 2020 och kastade kulan på 100 000 kronor. Hans partner Nicole Wennerström Larsson, 24 år, fick alltså gå från finalen tomhänt utan pengar.

Under hans deltagande i Love Island 2018 så avslöjade Marcus sin dröm om att bli en skådespelare och spelade upp en sketch som han har gjort själv för killarna i huset. Sketchen handlade om Evelina som är en olydig skolflicka som blir konfronterad av sin lärare Ronny där Marcus spelar båda karaktärerna. Under sketchens gång var killarna fulla i skratt men i slutet bemöttes den med jubel och applåder.

Toby Johnson, Mattias Helén, Kristian Täljeblad och Marcus Johansson från Paradise Hotel 2020. Foto: Ali Lorestani / TT

Under senaste säsongen av Ex on the Beach fick vi veta en sport Marcus är väldigt bra på – nämligen tennis. Det fick han chans att visa upp i programmet under en tennisdejt. Kan detta vara hans talang?

– Numret får bli en överraskning för det var inte planerat och jag vill att det mer ska bli ett överraskningsmoment, säger Marcus Johansson till Nyheter24.

Vi frågade honom ifall han var nöjd med sin prestation och ifall han var nervös.

– Nope jag var inte nervös. Avslöjar det senare haha, säger han.

Foto: TV4

Detta är det lilla vi tittare redan fått se av auditionen i en förhandsvisning av kommande programmet. En sportklädd Mcuze som säger: ” Asså, sorry asså.”

Resten av framträdandet får vi se i kväll på TV4 klockan 20:00.