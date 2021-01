Coronapandemin håller fortfarande ett stadigt grepp om världen och många människor har behövt anpassa sina liv efter nya restriktioner. Vården står på knäna och läget är fortfarande kritiskt.

Tidigare i veckan rapporterade Nyheter24 om att regeringen har valt att förlänga alkoholförbudet efter klockan 20 på restauranger och krogar i Sverige.

– Vi har fortsatt ett allvarligt läge. Vi har passerat jul- och nyårshelgen och vi har fortsatt en hög smittspridning i samhället, sa socialminister Lena Hallengren då till SVT.

Även begränsningen på max åtta personer i ett sällskap på allmänna och privata sammankomster kvarstår.

FESTADE LOSS PÅ RESTAURANG I STOCKHOLM

Under lördagsnatten publicerade flera svenska influencers klipp från en fest från en känd restaurang i Stockholm. Det var Lovisa Worge som anordnat fest i samband med sin födelsedag. Efter att ha publicerat ett klipp där en klunga människor stod och dansade till musik så strömmade kritiken in. Detta fick Worge att snabbt ta ned klippet från sin Instagram men skadan var redan skedd.

Dagen efter fick både hon och Bianca Ingrosso (som dock var hemma) ta emot hård kritik – vilket gjorde att Lovisa gick ut med en ursäkt.

På festen befann sig även Alice Stenlöf som tydligt syns stå och dansa i videon som spreds på Instagram. Stenlöf har under hela pandemin obrydd varit ute på galej – bland annat på Spy bar-öppningen som ägde rum för ett par månader sedan.

Men utöver kalas och jobb så gav sig Alice under förrförra helgen iväg på galan "Tillsammans mot cancer" för att hjälpa till att samla ihop pengar till cancerforskningen.

Galan sändes samma kväll på TV4.

Under galan var Alice med och tog emot samtal från människor som ville bli månadsgivare. Bildkälla: Youtube

I sin senaste vlogg filmar hon från sin lägenhet efter att hon kommit hem från galan.

– Vi gjorde det hörni. Det samlades in en stor summa pengar och det var så kul att få prata med många av er som ringde in. Det var tur att jag satt i telefonen under kvällen annars hade jag tappat det då man blev så rörd av allt under kvällen, säger Alice.

– Det var så speciellt att få vara med och lyssna på de som delade med sig av sina livssituationer. Så bli månadsgivare nu, sa Alice.

Men reaktionerna på Alice ord blev inte som hon väntat sig.

Följarna var nämligen rasande på henne på grund av att hon ena helgen var ute och festade på klubb för att andra helgen vara med och samla in pengar på cancergalan.

Alice följare såg rött. Bildkälla: Youtube

Nu kräver de svar av Stenlöf. Bildkälla: Youtube

Några av kommentarerna löd:

"Logiken att fira att man samlat in pengar till cancerfonden när man under samma tid festar och sprider vidare corona som resulterar i att cancerbehandlingar skjuts upp"



"Canceroperationer skjuts upp pga att folk inte följer restriktionerna. Känns märkligt att du ska samla in pengar på en gala samtidigt som du skiter i restriktionerna som ska se till att operationerna ens blir av"

"Hejdå Alice. Nu avföljer jag dig"

Nu kräver följarna svar från Alice som ännu inte uttalat sig om det hela.