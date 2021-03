Därför valde Andy Fresh att lämna Paradise Hotel: "Jag var livrädd"

Deg var i Paradise Hotel 2020 som Andreas "Andy Fresh" Haddad, 21, var en av deltagarna i Paradise Hotel. Andy blev snabbt omtyckt av tittarna som tiden inne på hotellet flöt minst sagt på.

Men under ett avsnitt då deltagarna sitter i Pandoras Ask berättar Andy att han kommer att välja att åka hem. Han sa då att det berodde på en incident hemma. Men nu berättar Andy att det var fler faktorer än så som spelade in.

Andy är med för andra gången. Bildkälla: Patricia Recourt/Viaplay

– Det spökade i mitt huvud. Det spökade jättemycket och jag kunde inte hantera mina tankar. Jag blev livrädd över hur jag skulle framställas i TV och hur folk skulle se på mig. Så var det en incident med Lisa inne i huset. Det hände en grej hemma. Jag åt knappt någonting. Allt detta blev för mycket, berättar han för Nyheter24.

– Adam Linárd hjälpte mig massor där inne vilket gjorde att jag ändå kunde stanna. Han sa "Vi älskar dig, det kommer Svenska folket också att göra". Men en dag fick jag en halvpsykos och drog.

Hur fick produktionen med dig igen?

– När jag fick se hur jag var i min säsong blev jag ju supernöjd. Jag blev jättearg över att jag hoppade av. Men nu kände jag att det är dags för comeback. Jag är inte chockad över att de ringde upp, säger Andy och skrattar.

Paradise Hotel har premiär den 15 mars och du hittar det på Viafree och Viaplay.

