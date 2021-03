Denice avslöjar kroppsförändringen inför PH-introt

Denice Melinn Licari, 20, är en av årets Paradise Hotel-deltagare. Men även de som inte tittat programmet – har nog hört om henne vid detta laget.

Under de första två veckorna lyckades Denice hamna i en hel del drama – vilket slutligen gjorde att hon fick lämna programmet under säsongens andra parceremoni.

Denice Melinn Licari. Bildkälla: Viafree

Men efter avsnittet blev hon chockad av responsen hon mottog från tittarna.

– Jag måste på riktigt tacka er för all kärlek ni gett mig. Jag har varit livrädd över att få hat under säsongens gång men det bara strömmar in kärlek från er. Jag är glad över att ni ser mig för vem jag är och inte för hur jag är klippt, sa Denice under måndagen på sin story där hon följs av närmare 70 000 människor.

"Produktionen sminkade dit det"

Efter att hon stegat in i PH med dunder och brak har Denise fått gästa både radioprogram, poddar och Youtubekanaler.

Senast så gästade hon "Eat like Smail" med Smail Alihodzic där de lagade mat och pratade om allt mellan himmel och jord.

Smail och Denice lagade en smarrig pasta. Bildkälla: Youtube

Då Smail arbetar som personlig tränare blev det en hel del snack om matlagning och träning. Han frågar Denice om hon gillar att träna och hon berättar då att det kommit att bli ett stort intresse de senaste åren.

– Det började med att mina vänner motiverade mig till att gå till gymmet. Sen blev det ett sätt för mig att få ut mina känslor och tankar, berättar hon då.

– I din presentationsvideo har du ju magrutor, säger Smail.

– Ja, men de målade ju dit dom, skrattar Denice,.

Denice berättar att tjejerna fick lite contour innan inspelning. Bildkälla: Patricia Recourt/Viaplay

– Nej är det sant!? Jag tänkte på det när du satt ned. För det är extremt svårt att ha synliga abs när du sitter ned. Men så tänkte jag att jo men vad tusan hon kanske har det då, svarar Smail.

– Haha tjejerna på plats sminkade abs på mig. Och sedan gjorde de även "contour" runt rumpan på mig och de andra, skrattar hon.

