Det var under helgen som Tom Ljungqvist och Petter Egnefors släppte ett nytt avsnitt av "Över bordet" och denna gång med Benjamin Ingrosso som gäst.

De pratade dejting, karriär, covid-19 och familj. Benjamin berättade bland annat hur det påverkat honom att vara känd sedan barnsben och hur mycket musiken betytt för honom.

Men det är ju inte bara musik som är Benjamins största passion – utan även mat. Det fick svenska folket minst sagt ta del av under vårens upplaga av programmet "Benjamins" där Benjamin under en rad avsnitt bjöd in svenska kändisar för att laga mat, dricka ett glas vin och samtala.

Benjamin lagade mat med bland andra Zara Larsson. Bildkälla: TV4

Några av gästerna var Edvin Törnblom, Petter Alexis Askergren, Molly Sandén och 1.Cuz.



– Jag blir toknervös när jag ska spela in det. Särskillt när det inte har något manus. Man regisseras ingenting. De sätter mig i ett kök och säger "kör din grej". Sen ska jag se till så att alla har det bra. Då blir jag nervös när exempelvis Zara Larsson kommer dit. Jag vill att hon ska känna att hon haft det kul och mysigt och att man inte ödslat hennes tid, berättar Benjamin.



– Jag blir som en programledare men ändå inte. Jag vill inte att det blir en intervju utan mer ett skönt och avslappnat samtal, berättar han.

Kommer det en andra säsong?, frågade Petter.

– Om folk vill se, om jag har tid och om jag lyckas få till tillräckligt bra med gäster som jag känner ”det här kan bli kul”. Jag vill gärna ha rätt spritt, otippade gäster med tippade gäster. Alla gäster är för mig härliga, men det är kul att sätta gäster som man inte ser framför sig i samma rum, svarade Benjamin.

Spännande!