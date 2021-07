Här är 5 saker du vill veta om artisten Isak Danielson

"Vem är den där skönsjungande, lockiga grabben?", tänkte kanske du när skummade igenom artistlistan inför måndagskvällens Lotta på Liseberg.

Isak Danielson, 23, är svaret på den frågan. Han har nått stora framgångar med debut-EP:n "Yours", som släpptes i oktober 2018. Albumet gick rätt in på iTunes förstaplats i Sverige, och båda låtarna "Always" och "Broken" har över 50 miljoner lyssningar på Spotify.

Vill du veta mer om stjärnskottet? Nyheter24 har samlat allt du behöver ha koll på om honom!

1. Isak pluggade i London

Den 27 augusti 1997 föddes Isak i Hovås utanför Göteborg. Han har två äldre systrar och är son till Måns Danielson, en av grundarna till Mat.se som levererar livsmedel hem till dörren.

Familjen bodde i London mellan 2008 och 2010, och då gick Isak på "Tring Park School for the Performing Arts".

2. Isak Danielson kom trea i X Factor

Om det var här den stora kärleken till musiken uppstod förblir osagt, men knappt två år senare debuterade han på den svenska musikscenen i "X Factor" 2012.

Han knep en välförtjänt tredjeplats i programmet, kort efter Awa Santesson-Sey och Benny Hult.

3. Isak delades av världskänd dansare

Men det är inte bara i Sverige som Isak nått stora musikaliska framgångar. Hans karriär fick sig en rejäl skjuts i samband med en delning från Maddie Ziegler, den unga dansaren som ofta syns i artisten Sias musikvideos.

Hon lade upp en video när hon dansade till Isaks låt "Ending" på sitt Instagramkonto, som vid tidpunkten hade 13 miljoner följare. Därefter tog det fart ordentligt, och i 2017 års säsong av den amerikanska långköraren "So you think you can dance" dansade två av deltagarna till låten.

I juli 2018 hamnade Ending på tionde plats på Hollywood Reporters "Top TV Song Chart".

4. Isak Danielson älskar hundar

Baserat på hans inlägg på Instagram vågar vi påstå att Isak är rätt glad i hundar.

Förutom den franska bulldogen Vilma verkar han också vara ägare till gullnosen Milo.

5. Dejtar Isak Danielson någon?

Hundhimlen, eller vad säger ni?

23-åringen är rätt sparsam med detaljer kring sitt kärleksliv, men på hans sociala medier finns det inga indikationer på att han kilar stadigt med någon.

I en intervju med QX från oktober 2020 lyfter han hur viktigt det är att tillåtas älska "vem, hur och när man vill".

– Jag är fri när det gäller sexuell läggning, och träffar jag en person jag till attraheras till psykiskt, så spelar det ingen roll vilket kön personen har, säger Isak till tidningen.