Lisa Anckarman om chocken under inspelningen av nya serien

Lisa Anckarman, 31, är känd från sina stylingvideos på Youtube, idag är hon aktuell i en ny realityserie Lisa&Henrik, som hon har tillsammans med realitystjärnan och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27. Paret träffades efter att Lisa hade sett Henrik i "Ex on the beach" Norge. Idag är de förlovade och visar i sin nya serie resan till att skaffa barn.

Lisa och Henrik Foto: Instagram @lisaanckarman

Missfall i Lisa Anckarmans släkt

I en Intervju med Nyheter24 förmedlar Lisa och Henrik sin längtan till barn.



– Det är ingen hemlighet att vi båda är sugen på barn, berättar Henrik till Nyheter24.

I serien Lisa&Henrik berättar Lisa om missfallen som har förekommit i hennes släkt och hur de har lagt grunden för hennes oro att inte själv kunna skaffa barn. 31-åringen tar därför ett fertilitetstest i serien, något som får henne att gråta.

Lisa Anckarman Foto: Screenprint från serien LISA&HENRIK avsnitt 1

– Jag kan inte hålla emot tårarna, alltså det är så mycket urladdning som kommer ut, berättar Lisa och fortsätter.



– Jag har varit så rädd, jag har varit så orolig.

"Det är väldigt privata scener"

I intervjun med Nyheter24 förklarar Lisa att hon blev chockad över hur mycket de har visat och hur personliga de har varit i den nya serien.

Lisa berättar att hon är van med “stagade” bilder och att allt ska vara glatt och bra hela tiden.

– Jag kommer från en del där det har varit mycket "stagade" bilder, berättar Lisa och fortsätter.

– Det ska bara vara glatt, det ska bara vara bra.

Men detta är något som hon blev van med under seriens gång.

– Det är väldigt privata scener, berättar Lisa och fortsätter.

– Jag är chockad själv.

Lisa Anckarmans provresultat

I det senaste avsnittet av Lisa&Henrik får paret svar på fertilitetstestet.

Lisa Anckarman och Henrik Borg Foto: Screenprint från serien LISA&HENRIK avsnitt 1

När Lisa läser att provresultatet var bra, brister hon ut i tårar.

– Mina blodvärden ser bra ut och jag känner mig som en superhjälte, berättar Lisa i serien.

