Lisa Anckarman, 31, är främst känd från sina stylingvideos på Youtube, men hon är också poddare och programledare. Lisa är också aktuell i sin nya realityserie Lisa&Henrik, som hon har tillsammans med realitystjärnan och fästmannen Henrik Elvejord Borg, 27. Paret blev tillsammans efter att Lisa hade sett Henrik i "Ex on the beach" Norge. Och efter några glas vin under Köpenhamn fashionweek samlade hon modet att skriva till Henrik på Instagram. Idag är de förlovade och berättar i sin nya serie att de vill skaffa barn.

Lisa och Henrik Foto: Instagram @lisaanckarman

Lisa upptäckte fläckar i ansiktet

I våras under inspelningen av sin nya realityserie, upptäckte Lisa fläckar i ansiktet. Dessa fläckar klädde hennes panna och ögonområde.



– Jag kunde ha varit mer ledsen, om jag säger så, berättar Lisa och fortsätter.

– Jag gjorde inte så jättestor grej av det, förrän nästan halva ansiktet var vitt.

Influencern berättar att hon inte blev orolig, men att hon visste inte vad det var. När hon besökte doktorn var det självklart att det var vitiligo som 31-åringen hade.

– Du har vitiligo, det är solklart, och det kommer du aldrig att bli av med, det finns ingen medicin, förklarar Lisa att läkarna berättade under besöket.

Resan till att acceptera

Efter att hon hade fått diagnosen började den psykiska resan, att acceptera sitt nya utseende.

– Vi blir bedömda hela tiden på vårt utseende och inte minst som influencer, förklarar 31-åringen och fortsätter.

– Jag har fällt mina tårar, absolut. Men jag känner också att jag har accepterat det.

Lisa Anckarman Foto: Privat

Hon berättar om det stora engagemanget som nått hennes sociala medier, där andra människor med vitiligo eller andra hudsjukdomar skrivit till Lisa och funnit stöd hos henne.

– Det känns som det fanns en plats för mig som jag gärna tar, längst fram med höjt svärd.

