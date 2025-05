De var sämst klädda på Met-galan 2025: "Är det niornas bal?"

Temat för årets Met Gala 2025 var "Tailored for you", typ skräddarsytt för dig. Kändisarna som intog röda mattan följde givetvis klädkoden till punkt och pricka – men inte alla med lika lyckat resultat.

Jodie Turner-Smith i Burberry

Sabrina Carpenter i Louis Vuitton

Kim Kardashian i Chrome Hearts

Kylie Jenner i Ferragamo

Rihanna i Marc Jacobs

Rihanna premiärvisade sin bebisbula, det är dags för en tredje knodd med ASAP Rocky . Härligt! Och extra skönt att de har något skoj att glädjas över när hennes klädsel på galan var under all kritik. Varför har hon en extra baby bump (baby rump?) där bak i form av en enorm knut? Jag kanske helt enkelt inte är tillräckligt smart för att fatta storheten i det här stora schabraket.

Maya Hawke i Prada

Bad Bunny i Prada

Har ni sett filmen Seven när Brad Pitt vrålar WHATS IN THE BOX? Här undrar man ju en sak: Kära Bad Bunny, WHATS IN THE BAG