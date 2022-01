Skönhetsdrottningen Cheslie Kryst är död – tros ha hoppat från skyskrapa

Strax efter klockan sju på söndagsmorgonen inkom uppgifter till lokala medier att en kvinna hittats död på en gata i Midtown i centrala New York City.

Kvinnan, som dödsförklarades på platsen, tros ha hoppat från en balkong eller högt belägen terass i lägenhetsbyggnaden ovanför.

Offret var skönhetsdrottningen Cheslie Kryst

Senare samma dag bekräftade polisen till The New York Post att den avlidna kvinnan var 30-åriga Cheslie Kryst, som så sent som 2019 kammade hem vinsten i den åtråvärda skönhetstävlingen "Miss USA".

Kryst var även utbildad advokat, modebloggerska och korrespondent för den amerikanska nyhetskanalen "Extra TV".

Cheslie Kryst blev 30 år gammal. Foto: Stella Pictures

Tros ha hoppat från 29:e våningen

Enligt uppgifter från flera medier bodde Cheslie Kryst på nionde våningen i skyskrapan "The Orion", men sågs senast på husets terass på 29:e våningen, varifrån hon tros ha hoppat.

Bara timmar innan sin död publicerade Kryst ett inlägg på sin Instagram där hon önskade att alla skulle få en "lugn och fridfull dag".

Nu sörjs Cheslie Kryst av nära och kära

Enligt uppgifter ska hon även ha lämnat en lapp i sitt hem som testamenterar hennes tillhörigheter till hennes mamma.

Nu sörjs den forna skönhetsdrottningen av familj, vänner och fans.

"I förödelse och stor sorg delar vi med oss av bortgången av vår älskade Cheslie. Hennes starka ljus var ett sådant som inspirerade andra runt om i världen med skönhet och styrka. Hon brydde sig, hon älskade. hon skrattade och hon lyste", skriver hennes familj i ett uttalande under söndagen.

Källor: The New York Post, Hollywood Reporter.