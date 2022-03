Ondskan blir serie på C More – huvudrollen spelas av känd komiker

I veckan startade inspelningen av C Mores nya originalserie Ondskan som produceras av SF Studios.

Serien är baserad på Jan Guillous klassiska roman med samma namn. I huvudrollen som Erik ses Isac Calmroth (Håll Andan!) som på internatskolan Stjernsberg inleder en förbjuden relation med köksan Marja, spelad av Thea Sofie Loch Naess (Hjerteslag, The Last Kingdom). Gustaf Skarsgård (Utvandrarna, 438 dagar, Vikings), som också spelade i Mikael Håfströms film Ondskan från 2003, medverkar även i serien, men denna gång som Eriks pappa.

– Jan Guillous roman Ondskan är ständigt aktuell och relevant, kanske mer nu än på mycket länge. Att bryta våldsamma beteenden kräver stort individuellt mod. Att undersöka och ifrågasätta maskulinitet är vårt ansvar. Serien Ondskan gör just det, men det är också en vacker kärlekshistoria och i slutändan finns det hopp. Vi är väldigt glada att vi får möjlighet att samarbeta med SF Studios och Erik Leijonborg och publicera 2020-talets version av succéromanen Ondskan, säger Piodor Gustafsson, nordisk dramadirektör för TV4 Media och C More.

Nu blir Ondskan serie. Bildkälla: Audrius Solominas/SF Studios

Den klassiska succéromanen Ondskan blir nu en serie i 6 delar på C More och TV4. Handlingen kretsar kring 16-årige Erik som är van vid våld, både i hemmet och på skolgården. När han relegeras från skolan i Stockholm på grund av sitt våldsamma beteende, förflyttas han till internatskolan Stjernsberg. Det är Eriks sista chans att fortsätta skolgången och bryta med sitt tidigare liv. Men på Stjernsberg är våldet värre än hemma. Där är ondskan satt i system, förklädd till vad som kallas "kamratuppfostran”. Ett systematiskt och av skolan sanktionerat förtryck av de yngre eleverna.



Redan på tåget på väg till Stjernsberg möter Erik Marja. Hon utstrålar en sådan självklarhet och styrka att Erik blir helt betagen. Det visar sig att Marja arbetar i köket på internatskolan.

All kontakt mellan personalen och eleverna är strängt förbjuden och slutar med omedelbar relegering. Trots risken kan de inte låta bli att inleda en hemlig relation, men det är inte bara Marja som fått upp ögonen för Erik på skolan. Kan Erik bryta generationer av våld och välja en annan väg?

I rollerna ses bland andra, Isac Calmroth, Thea Sofie Loch Naess, Gustaf Skarsgård, Ruth Vega Fernandez, Jens Hultén, Alexander Gustavsson, Christian Fandango, Saga Sarkola och Simon Norrthon.

Ondskan produceras av SF Studios. Producent är Tobias Åström. Exekutiv producent på C More och TV4 är Petra Ahlin. Manusförfattare är Fredrik T Olsson (baserat på Jan Guillous bok). För regi står Erik Leijonborg och Daniel Di Grado.

Serien Ondskan beräknas ha premiär på C More under 2023.