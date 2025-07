Zlatan Ibrahimovic tål kanske mycket smärta – men frågan är om inte hans nya utseendeförändring är något i hästväg.

I oktober 2005 – 30 timmar före VM-kvalavgörandet då Sverige skulle möta Island – så fick kunderna på tatueringssalongen East Street Tattoo på Södermalm i Stockholm en riktig överraskning. In stegade nämligen landslagets då hetaste trio: Zlatan Ibrahimovic, Alexander Östlund och Christian "Chippen" Wilhelmsson.

Alexander Östlund och Zlatan i oktober 2005, här på träningen inför matchen mot Island. Bildkälla: Jack Mikrut/TT Bild

Östlund tatuerade sig först: ett uppochnervänt ankare på ena armen. Chippen nöjde sig med att bläddra lite i en tatueringsbok. Zlatan däremot – han slog på stort. Den här höstdagen bestämde han sig nämligen för att göra en tatuering som fotograferats tusentals gånger och nästan blivit synonym med den karismatiska fotbollsstjärnan.

På ena revbenet lät Zlatan tatuera in texten "Only god can judge me", alltså "Bara gud kan döma mig".

Zlatans kända tatuering "Only god can judge me" gjorde han i Stockholm. Bildkälla: Stella Pictures.

Då var det inte helt glada miner i landslaget. Deras dåvarande läkare Magnus Forssblad sa i en kommentar till Aftonbladet att killarna inte hade frågat honom innan, och om de hade gjort det så hade det föregåtts av en diskussion.

– Vi hade väl tagit en diskussion om det. Om det är så lämpligt, sa han då men poängterade att infektioner eller allergiska reaktioner efter tatueringar är sällsynt.

Zlatan och Chippen år 2004. Bildkälla: AP Photo/Adam Butler/TT Bild

Zlatan med sin kända tatuering vid revbenet. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Zlatan tar bort sin kända tatuering "Only god can judge me"

Nu – 21 år efter att Zlatan lät tatuerat in den berömda textraden – så har han inlett en smärtsam process att ta bort tatueringen. På Instagram har han lagt ut ett klipp där han är i full färd att med hjälp av laser ta bort tatueringen.

"Ink off", skriver fotbollsstjärnan till klippet som visar hur han trycker hårt på en stressboll och försöker bita ihop under den oerhört smärtsamma behandlingen.